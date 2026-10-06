Comissão de inquérito aos exames nacionais vai escrutinar contratos e custos da classificação digital
A comissão parlamentar de inquérito aos exames vai analisar contratos, custos e decisões que levaram à classificação digital, além de apurar eventuais responsabilidades políticas.
A comissão parlamentar de inquérito (CPI) à classificação digital dos exames nacionais vai analisar os contratos celebrados desde 2023, os custos da operação e as decisões que levaram à generalização do sistema este ano, incluindo eventuais responsabilidades políticas, segundo a resolução publicada esta terça-feira em Diário da República.
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O objetivo da CPI será identificar os contratos, protocolos, encomendas e subcontratos relativos à conceção, desenvolvimento, manutenção e operação da plataforma de classificação e dos sistemas de digitalização, de modo a compreender os valores envolvidos, os adjudicatários, os procedimentos de contratação e a eventual utilização de procedimentos não concorrenciais. A comissão terá ainda de apurar as condições de execução e fiscalização dos contratos, bem como os pagamentos e eventuais penalizações.
Outro dos objetivos, segundo a resolução agora publicada, passa por calcular os custos totais, diretos e indiretos, da classificação digital das provas, incluindo os custos associados às medidas adotadas a 3 de julho na sequência dos problemas registados no processo de classificação digital, e compará-los com as poupanças apontadas pelo Governo no âmbito da reorganização do Ministério da Educação, Ciência e Inovação.
Por outro lado, a comissão parlamentar de inquérito vai também investigar as falhas registadas na primeira fase dos exames, incluindo problemas de digitalização e atribuição de provas, e analisar o processo que conduziu à decisão de generalizar a classificação digital, bem como avaliar o impacto da reorganização do ministério na preparação dos exames e as consequências das alterações de calendário para os alunos, nomeadamente no acesso ao Ensino Superior.
No final, a comissão deverá apurar eventuais responsabilidades políticas, administrativas e financeiras pelos factos abrangidos pelo inquérito. O inquérito, proposto pelo BE e aprovado pelo Parlamento em setembro, será presidido pelo social-democrata Emídio Guerreiro e terá um prazo de 90 dias.
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