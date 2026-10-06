Concluída “modernização” da rede móvel no metro de Lisboa
Trabalhos liderados pela Meo, em articulação com o Metro de Lisboa e com as restantes operadoras, incluem a melhoria da cobertura 2G, 4G e 5G para os passageiros.
A Meo anunciou esta terça-feira que “concluiu a modernização da infraestrutura de comunicações móveis do Metro de Lisboa”, um trabalho realizado “em estreita colaboração com a empresa gestora do metropolitano e “com a participação dos restantes operadores móveis nacionais”. A empresa diz também estar já a preparar “a segunda fase” da modernização, que acompanhará a expansão da rede do metro.
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Esta primeira fase da modernização das telecomunicações nos túneis do metropolitano “permitiu modernizar a infraestrutura tecnológica das linhas Azul, Amarela, Verde e Vermelha”, assegurando a disponibilização de cobertura 2G, 4G e 5G, além de conectividade para outros dispositivos conectados — como sensores — “com maior capacidade, desempenho e flexibilidade”. Os trabalhos também permitiram à nova operadora Digi disponibilizar cobertura móvel nos túneis do metro aos respetivos clientes.
A intervenção permitiu “reforçar a experiência de conectividade dos passageiros ao longo da rede subterrânea, que integra 56 estações e cerca de 44,5 quilómetros de extensão”, explica a operadora num comunicado, enaltecendo a conclusão dos trabalhos “antes do calendário inicialmente previsto”.
Para os passageiros do metro, o processo traduz-se em melhor sinal e “maior velocidade de acesso à internet móvel”. A operação permite também acomodar os picos de utilização, como acontece durante eventos como a Web Summit.
“Em paralelo com a conclusão desta intervenção, a Meo e o Metro de Lisboa já estão a preparar a segunda fase de expansão da infraestrutura de comunicações móveis, com tecnologia 5G, que acompanhará o plano de crescimento da rede do metropolitano”, avança a empresa. “Esta nova etapa inclui a futura ligação entre o Rato e o Cais do Sodré, que contempla as novas estações Estrela e Santos”, acrescenta.
De acordo com a empresa liderada por Ana Figueiredo, “a infraestrutura de comunicações móveis será implementada em alinhamento com o calendário de entrada em funcionamento destas novas ligações, garantindo que as novas estações ficam, desde a sua abertura, preparadas para responder às necessidades de conectividade dos passageiros”.
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