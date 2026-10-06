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Desinformação russa desencadeia explosão de artigos falsos na Europa

 Lusa,

A NewsGuard identificou, desde 2022, cerca de 906 conteúdos jornalísticos produzidos no âmbito de operações de influência russas que usurparam a identidade de meios da imprensa.

A desinformação russa tem aumentado exponencialmente desde janeiro e permitido enganar os leitores através de falsos conteúdos jornalísticos que imitam os códigos dos meios de comunicação tradicionais, indica esta terça-feira um relatório da organização NewsGuard.

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Segundo o documento, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP), a responsabilidade das fake news é da Rússia e o caso ganha particular força em França, onde, desde o início do verão, foram divulgados 85 falsos conteúdos jornalísticos relacionados com as eleições presidenciais previstas para a primavera de 2027.

Segundo adiantou à AFP Chine Labbé, diretora editorial da NewsGuard, de uma forma geral, “há uma intensificação das campanhas russas antes das eleições” e, no caso francês, “começou nove meses antes da votação, o que é muito cedo”. Este fenómeno de usurpação de identidade é observado desde o início da ofensiva militar russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, e ganhou dimensão no primeiro semestre de 2026, segundo o relatório da NewsGuard.

A organização, que analisa a fiabilidade de portais e conteúdos na Internet, identificou, desde 2022, cerca de 906 conteúdos jornalísticos produzidos no âmbito de operações de influência russas que usurparam a identidade de meios da imprensa.

Estas operações incidem particularmente sobre meios de comunicação europeus, “provavelmente devido ao apoio” destes países à Ucrânia, e visam em larga escala a França, com oito meios entre os 15 cuja identidade foi mais frequentemente usurpada.

Com o seu posicionamento europeu, o canal Euronews é o principal alvo, com 82 falsos conteúdos jornalísticos identificados entre março de 2023 e setembro de 2026, muito à frente do Libération (39), do Charlie Hebdo (35) ou ainda da agência France-Presse (20), salienta o relatório. Entre os outros meios frequentemente visados estão a BBC, a Deutsche Welle e o Politico.

“Em cada caso, as campanhas russas desviam os logótipos e as identidades gráficas das marcas, chegando por vezes a criar um novo site com um endereço URL semelhante ao original”, descreve a NewsGuard.

Embora o modo de atuação seja frequentemente o mesmo, as narrativas são mais variadas — falsas acusações de pornografia infantil, declarações ameaçadoras ou insultuosas inventadas de raiz, entre outras — e têm como objetivo minar a confiança nos meios de comunicação social. Estas operações são atribuídas aos modos de atuação pró-russos ‘Matriochka’, o mais conhecido e prolífico, e ‘Storm-1516’, mais sofisticado e com narrativas mais complexas.

A respetiva utilização aumentou, nomeadamente, graças aos progressos da inteligência artificial generativa, que permite criar facilmente vídeos falsos ou artigos falsos muito credíveis.

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