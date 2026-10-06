Dono do Novobanco compra participação de 7% no espanhol Sabadell

O grupo francês BPCE, dono do Novobanco, adquiriu uma participação de cerca de 7% no banco espanhol Sabadell através de compras no mercado e de instrumentos financeiros, com planos para se tornar um acionista a longo prazo, anunciaram as duas instituições esta terça-feira.

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Nenhum revelou o valor da operação, mas, aos preços de mercado atuais, uma participação de 7% no Sabadell está avaliada em cerca de 1,19 mil milhões de euros.

A aquisição surge num momento em que o quarto maior banco de Espanha, em termos de valor de mercado, se está a concentrar numa estratégia autónoma, na sequência da venda do TSB no Reino Unido e depois de ter rejeitado, no ano passado, uma oferta pública de aquisição (OPA) hostil por parte do seu maior rival nacional, o BBVA, que acabou por fracassar.

O BPCE pretende obter representação no conselho de administração do Sabadell e não prevê que a sua participação exceda os 9,9%, de acordo com um comunicado conjunto. Com o apoio do Sabadell, o BPCE dará início a discussões com as entidades reguladoras espanholas e europeias relativamente à nomeação de um administrador, sujeita a aprovações.

As ações do Sabadell reagem de forma positiva à notícias, com uma subida de 2,50% para 3,64 euros cada.

Em abril deste ano, o BPCE fechou o negócio da compra do Novobanco por um valor final de 6,7 mil milhões de euros, 200 milhões acima do valor estimado inicialmente. Com essa formalização, o BPCE ficou com todo o capital do banco, depois de comprar as posições de 75% dos norte-americanos da Lone Star e das participações que estavam nas mãos do Estado e do Fundo de Resolução.

(Notícia atualizada às 09h16 com cotação e mais informação)