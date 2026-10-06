Pedro Costa assume comunicação externa do grupo Barraqueiro

Até há pouco tempo senior advisor da agência de lóbi Harmon, Pedro Costa assumiu a comunicação e relações institucionais do grupo que tem a Fértagus e a Rede Nacional Expresso.

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Pedro Costa, que até há pouco tempo era senior advisor da agência de lóbi Harmon, assumiu recentemente o cargo de diretor de comunicação externa e relações institucionais do grupo Barraqueiro, que conta com empresas como a Fertagus, a Rede Nacional de Expressos (RNE) e o Metro Transportes do Sul (MTS) no seu portefólio.

O filho de António Costa, ex-primeiro-ministro e atual presidente do Conselho Europeu, já colaborava com o grupo como consultor “há algum tempo”, referiu fonte oficial numa breve resposta enviada ao +M, sem precisar desde quando nem em que moldes. Agora, está em funções “a tempo inteiro, dele dependendo a comunicação externa de todas as empresas que integram o universo Barraqueiro”, acrescentou a mesma fonte.

Ao Jornal de Negócios, que tinha avançado a notícia, entretanto confirmada pelo +M, o grupo indicou que caberá a Pedro Costa “estabelecer a agenda de comunicação e relacionamento institucional do grupo e acompanhar na área da comunicação externa as várias empresas”.

De acordo com o mesmo jornal, a entrada ocorre ao mesmo tempo que o administrador Luís Cabaço Martins está de saída, por reforma. Segundo o seu Linkedin, tinha a cargo os pelouros de recursos humanos, comunicação e relações institucionais. O grupo não esclareceu quem fica com estes pelouros, nem se Pedro Costa passa a integrar a administração.

Pedro Costa iniciou a carreira na organização e gestão de eventos desportivos, com passagens pela João Lagos Sports e pela Unisports. Entre 2017 e 2024, exerceu funções autárquicas na Junta de Freguesia de Campo de Ourique, primeiro como vogal e depois como presidente. Função à qual renunciou, em abril de 2024, alegando “falta de condições pessoais e políticas”.

Dez dias depois juntou-se ao GCI Media Group, como diretor-geral, acumulando esta função com a de comentador no programa “Verdade e Consequência”, da CNN Portugal. Em fevereiro deste ano, trocou o GCI pela agência de lóbi Harmon, que se apresenta como “a primeira consultora especializada em estratégias de não-mercado em Portugal e Espanha”. Segundo o seu LinkedIn, deixou a agência em julho e assumiu o cargo no grupo Barraqueiro em setembro.

Pedro Costa é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pós-graduado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação pelo ISCTE.