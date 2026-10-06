FMI alerta para riscos dos hedge funds na dívida pública

⚡ ECO Fast Os hedge funds aumentaram significativamente a participação na dívida pública mundial, especialmente na norte-americana, segundo o FMI, que alerta para riscos potenciais.

Desde 2022, a exposição dos hedge funds à dívida soberana mais do que duplicou, com a quota de títulos do Tesouro dos EUA a subir de 4% para 9% até 2025.

O FMI recomenda uma melhor monitorização e gestão de riscos associados aos hedge funds, destacando a necessidade de limites de alavancagem ajustados ao risco.

Os hedge funds detêm uma fatia cada vez maior da dívida pública mundial, em particular da norte-americana, e o Fundo Monetário Internacional (FMI) avisa que essa presença pode agravar perturbações nos mercados quando o financiamento dos Estados fica mais caro.

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No capítulo do relatório “Global Financial Stability Report”, focado na estabilidade financeira global, divulgado esta terça-feira, o Fundo conclui que as exposições destes fundos a dívida soberana “mais do que duplicaram desde 2022”, com cerca de dois terços do aumento concentrados em títulos do Tesouro dos EUA.

O aumento acompanha o crescimento do próprio setor, com os ativos brutos dos hedge funds a chegarem a cerca de 13 biliões de dólares no início de 2026, contra 4 biliões em 2013, embora representem apenas cerca de 5% do total da intermediação financeira não bancária.

No mercado do Tesouro norte-americano, o FMI estima que os hedge funds tenham aumentado “a sua quota de detenções de cerca de 4% em 2022 para 9% em 2025.

Segundo o FMI, o crescimento assentou sobretudo na alavancagem, através de empréstimos e de exposição obtida com derivados. O financiamento por operações de recompra e pelos bancos que prestam serviços de negociação aos fundos, os chamados prime brokers, subiu mais de 5 biliões de dólares desde 2013, e as operações de recompra serviram sobretudo para financiar a compra de dívida soberana.

No mercado do Tesouro norte-americano, o FMI estima que os hedge funds tenham aumentado “a sua quota de detenções de cerca de 4% em 2022 para 9% em 2025, em grande medida através de estratégias de arbitragem muito alavancadas”.

Uma parte significativa desta atividade está ligada à arbitragem entre obrigações e futuros, conhecida como basis trade. O fundo compra títulos financiados no mercado de recompra e vende contratos de futuros, para ganhar com pequenas diferenças de preço que se espera que desapareçam.

Contudo, é importante notar que a presença dos fundos tem aspetos positivos, já que contribui para a liquidez, para a formação de preços e para a absorção de novas emissões.

O problema, de acordo com o relatório do FMI, está na dependência do crédito, dado que as operações de base “dependem de grandes posições alavancadas e de acesso ininterrupto a financiamento”, e choques na volatilidade, nas margens exigidas ou nas condições de financiamento “podem forçar uma desalavancagem rápida, amplificando o stress através de vendas de ativos, menor liquidez e condições de financiamento mais apertadas”.

Continuam a existir lacunas significativas nos dados que limitam a capacidade dos decisores políticos de avaliar vulnerabilidades e interligações envolvendo hedge funds. Fundo Monetário Internacional Global Financial Stability Report

O FMI recorda que a turbulência no mercado do Tesouro em março de 2020 evidenciou estas vulnerabilidades. Nos testes estatísticos, o efeito depende também da capacidade dos bancos para intermediar as operações. Quando essa capacidade está limitada, uma maior posição dos fundos passa a ampliar as perturbações em vez de as absorver.

O Fundo acrescenta que o impacto se estende aos bancos, notando que os cinco maiores prestadores de serviços de corretagem principal, sobretudo grandes bancos globais, servem fundos que representam cerca de dois terços dos ativos sob gestão estimados. Num choque de cerca de 2 pontos percentuais nas rendibilidades dos fundos, a rendibilidade bolsista dos bancos que os servem varia 1,4 pontos percentuais no mês em que ocorre, embora o efeito se dissipe nos meses seguintes, calculam os analistas do FMI.

A monitorização é dificultada por lacunas na informação, uma vez que, nas palavras do FMI, “continuam a existir lacunas significativas nos dados que limitam a capacidade dos decisores políticos de avaliar vulnerabilidades e interligações envolvendo hedge funds“.

Perante este quadro, o FMI recomenda melhor informação sobre alavancagem, derivados e relações com os bancos, testes de esforço que incluam os fundos e medidas para reforçar a gestão de garantias. Onde os riscos estejam concentrados, sugere limites de alavancagem ajustados ao risco e exigências adicionais de capital ou de margem.

Quanto aos bancos centrais, o Fundo considera que devem “manter mecanismos de apoio credíveis, direcionados e operacionalmente prontos para responder a episódios de disfunção grave nos mercados centrais”, com o objetivo de preservar o funcionamento dos mercados e não a solvência de instituições individuais. O relatório não avalia o impacto específico sobre Portugal.