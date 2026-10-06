Mercado Ibérico

Gayo (Telefónica) apela a Bruxelas para que adote uma regulamentação «rápida» que impulsione o investimento e vê na IA «uma enorme oportunidade» para o cliente

  • Servimedia
  • 6 Outubro 2026

Diretor da Telefónica defende, no Fórum La Toja e no Congresso da Empresa Familiar, que a soberania tecnológica europeia «não é autarquia» e depende de uma regulamentação que permita ganhar escala.

O diretor executivo da Telefónica, Emilio Gayo, apelou às instituições europeias para que acelerem a adaptação do quadro regulamentar, de forma a promover o investimento, a expansão empresarial e a soberania tecnológica. Salientou ainda que a inteligência artificial (IA) abre uma «enorme oportunidade» para melhorar a relação com os clientes.

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Gayo defendeu estas mensagens em dois fóruns consecutivos: na passada sexta-feira, no Fórum La Toja, na mesa redonda «A economia espanhola e os seus desafios futuros», e nesta segunda-feira, no XXIX Congresso Nacional da Empresa Familiar, num diálogo com o diretor-geral executivo do Instituto da Empresa Familiar, José Luis Blanco.

«Gostaria de pedir a Bruxelas que pensasse como as empresas familiares: a longo prazo», afirmou o dirigente perante os empresários familiares. Solicitou que a regulamentação «evolua rapidamente» e que o faça «no sentido de promover um maior investimento».

Em La Toja, Gayo recordou que o setor das telecomunicações é «muito intensivo em capital». «Para que este investimento continue, as regulamentações devem permitir que a atividade que geramos se traduza em resultados que tornem possível continuar a investir», salientou. Segundo explicou, o setor «está preparado em Espanha para prestar o serviço de que a economia necessita», mas o crescimento do país «deve traduzir-se em produtividade».

O diretor executivo citou como exemplo a posição da Espanha em matéria de infraestruturas digitais. Segundo ele, a fibra ótica chega a praticamente 100% dos lares e o 5G cobre mais de 96% da população. «Não existem redes como estas a nível europeu», afirmou.

SOBERANIA SEM AUTARQUIA

Gayo insistiu em ambos os fóruns que a soberania tecnológica europeia não consiste em fabricar tudo. «A soberania tecnológica não é autarquia; não se trata de termos de fazer tudo nós próprios a 100% para todas as atividades, processos ou desenvolvimentos», afirmou esta segunda-feira.

Na sua opinião, a chave está em manter o controlo sobre os elementos críticos. Para tal, colocou em La Toja três questões: quem controla os dados, quem opera as plataformas que os gerem e que alternativas existem entre os fornecedores tecnológicos.

O dirigente identificou três condições para avançar: uma regulamentação que impulsione o desenvolvimento tecnológico, escala suficiente para competir e a capacidade das empresas para executar. «A regulamentação é a base sobre a qual podemos desenvolver uma maior soberania tecnológica. Se não fomentar essa soberania nem ajudar as empresas a investir nos desenvolvimentos necessários, não funcionará», advertiu.

Apesar dos desafios, Gayo mostrou-se otimista. «Começam a surgir sinais de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, existe um impulso político decidido em diferentes âmbitos europeus para levar a cabo esta evolução regulamentar», afirmou.

A IA AO SERVIÇO DO CLIENTE

No que diz respeito à inteligência artificial, Gayo salientou que os primeiros benefícios já se fazem sentir na produtividade e na redução de custos. No entanto, considera que a maior oportunidade reside no cliente. «A IA oferece uma enorme oportunidade para melhorar a experiência do cliente e capacidades extraordinárias para reduzir erros. Além disso, permite atingir níveis de hiperpersonalização que até agora não eram possíveis», afirmou.

O diretor executivo defendeu uma implementação baseada na formação e no conhecimento dos processos internos. «São as pessoas que conhecem os processos das empresas que irão realmente aplicar a inteligência artificial. Por isso, precisamos que compreendam as suas capacidades e recebam a formação adequada», explicou.

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