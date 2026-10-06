GBSB Global reforça a sua posição no setor da educação empresarial em Espanha com a sua presença em rankings de destaque de 2026

A GBSB Global Business School reforçou a sua posição no setor da educação empresarial em Espanha e a nível internacional, após ter figurado em vários rankings de destaque ao longo de 2026. O reconhecimento mais recente vem do jornal «El Mundo», que incluiu o Mestrado em Negócios Digitais e Inovação da GBSB Global no seu ranking dos melhores mestrados online de Espanha em Transformação Digital.

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Este reconhecimento vem somar-se a um ano em que a GBSB Global figurou em rankings que avaliam diferentes dimensões da sua oferta académica, desde o seu MBA e os seus mestrados especializados até à formação online. Em conjunto, estes resultados refletem a crescente visibilidade da escola em áreas que constituem pilares fundamentais do seu modelo educativo: digitalização, inovação, internacionalização e formação empresarial especializada.

Entre os resultados internacionais mais recentes encontram-se os QS Global MBA and Business Master’s Rankings 2027, publicados em setembro. A GBSB Global está presente nestes rankings através do seu MBA e dos seus programas especializados em Gestão, Marketing e Finanças. A nível nacional, o seu MBA ocupa a 10.ª posição, o Mestrado em Gestão a 14.ª, o Mestrado em Marketing a 11.ª e o Mestrado em Finanças a 9.ª. A QS avalia os programas empresariais com base em indicadores como a empregabilidade, os resultados profissionais dos antigos alunos, a liderança intelectual, a diversidade e a relação qualidade-preço.

O MBA também recebeu o reconhecimento da Forbes Espanha, que incluiu a GBSB Global na sua seleção das melhores escolas de negócios de Espanha de 2026. A Forbes destacou ainda o Mestrado em Negócios Digitais e Inovação, o Mestrado em Inteligência Artificial para a Gestão e o Programa de IA, Dados e Políticas. Além disso, a GBSB Global foi selecionada pela Forbes Espanha entre as escolas de gestão de referência do país na formação em inteligência artificial para gestores, destacando-se a integração transversal da IA na formação empresarial e o seu enfoque na aplicação desta tecnologia à tomada de decisões e à transformação das organizações.

MODELO EDUCATIVO

O modelo de formação online da GBSB Global também foi reconhecido este ano. Em setembro, a Rankia colocou a escola em segundo lugar no seu ranking de 2026 das melhores universidades e escolas de negócios para estudar online em Espanha. A publicação destacou os seus programas ministrados inteiramente em inglês, a sua orientação internacional, a sua infraestrutura tecnológica e a sua especialização em áreas como o negócio digital, as finanças e a inteligência artificial aplicada.

Estas distinções estão em consonância com um modelo académico construído em torno de áreas emergentes da economia, como a gestão do setor do luxo, onde a GBSB Global foi destacada pela Mastermanía pelo seu Mestrado em Gestão de Negócios de Moda e Luxo. A escola também oferece programas em áreas como Negócios Digitais e Inovação, FinTech, Gestão de Blockchain, Inteligência Artificial, marketing digital e finanças.

O posicionamento académico da GBSB Global assenta, além disso, num amplo quadro de reconhecimento oficial e acreditações internacionais. A escola está autorizada pela Malta Further and Higher Education Authority (MFHEA), está oficialmente inscrita no Registo de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) de Espanha e conta com a acreditação do Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) e do Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC). A GBSB Global é também membro da AACSB e da Business Graduates Association (BGA), reforçando assim o seu compromisso com os padrões internacionais de qualidade, a formação responsável em gestão e a melhoria académica contínua.

Os resultados obtidos pela escola em 2026 surgem num momento de profunda transformação da educação empresarial, impulsionada pela inteligência artificial, pelos novos modelos de negócio digitais e por percursos profissionais cada vez mais internacionais. A GBSB Global orientou o seu modelo académico precisamente para estas áreas, combinando programas ministrados inteiramente em inglês com campus em Barcelona, Madrid e Malta, para além da sua oferta online.