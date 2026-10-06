Generali Itália funde-se com Alleanza e compra 9,9% do BCC

A Assicurazioni Generali anunciou a aprovação da fusão por incorporação da sua subsidiária Alleanza Assicurazioni S.p.A. na Generali Italia S.p.A. O negócio enquadra-se na trajetória de racionalização das operações do grupo no mercado italiano prosseguida nos últimos anos, visando otimizar a estrutura corporativa e gerar valor acrescido para todos os stakeholders.

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Apesar da consolidação jurídica, a transação foi desenhada para preservar a marca, a identidade e a rede de distribuição da Alleanza Assicurazioni, explicam em comunicado. O encerramento do processo está previsto para o primeiro semestre de 2027, dependendo da aprovação prévia do IVASS (o regulador do setor de seguros em Itália) e do cumprimento dos trâmites legais exigidos.

Em paralelo, a Generali continua a reforçar a sua expansão e as suas parcerias estratégicas no mercado europeu. A seguradora anunciou um acordo para investir 150 milhões de euros na aquisição de uma participação de cerca de 9,9% no Banco de Crédito Cooperativo (BCC), a holding do Grupo Cooperativo Cajamar (GCC) em Espanha. O investimento, realizado através do portfólio da Generali España, reforça uma parceria de bancassurance com mais de duas décadas e alinha-se com o plano “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”. A transação, assessorada financeiramente pela Deloitte e juridicamente pela Garrigues, deverá ser concluída no segundo semestre de 2027, dependendo de aprovações regulatórias, e não terá impacto material no nível de solvabilidade do grupo.

Ao nível da estrutura acionista e do controlo regulatório do regulador de seguros português, destaca-se ainda a não oposição à aquisição, pelas italianas Intesa Sanpaolo S.p.A. e Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., de uma participação qualificada indireta dos direitos de capital e de voto da Generali Seguros, S.A.

Já em Portugal, a Generali concluiu com sucesso a integração do negócio europeu da Liberty Mutual (uma operação de 2.300 milhões de euros iniciada em 2023) em 2025.

Com a absorção da Alleanza, o grupo liderado por Philippe Donnet dá mais um passo na consolidação das operações na Europa, focando-se no aumento das margens e na otimização de custos de estrutura.

O Grupo Generali possui mais de 88.000 colaboradores e uma rede de 163.000 consultores, que servem 75 milhões de clientes a nível global. De acordo com a seguradora, emitiu 98,1 mil milhões de euros em prémios e possuia 900 mil milhões de euros sob gestão em 2025.