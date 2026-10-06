Governo adia decisão sobre aumentos salariais na Função Pública acima de 2,3% para depois do Orçamento

“O Governo não exclui nem aceita” aumentos salariais para 2027 acima do acordado na Função Pública, disse esta terça-feira o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP), José Abraão, à saída da primeira reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, no Ministério das Finanças, no âmbito na negociação geral anual para a atualização dos salários no Estado no Orçamento para 2027 (OE2027). Também a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Rosa Sousa, saiu do encontro afirmando que o Executivo não fechou a porta a uma atualização superior, tendo manifestado “expectativa” que possa haver “uma aproximação do Governo”.

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A resposta do Executivo aos sindicatos, que reivindicam saltos remuneratórios acima do que está previsto no acordo plurianual, só será dada depois da entrega da proposta do Orçamento do Estado para 2027. “No final da próxima semana ou no início da seguinte, com a presença do ministro das Finanças”, Joaquim Miranda Sarmento, indicou o dirigente sindical.

O pacto em vigor prevê, para 2027, um aumento salarial de 60,52 euros ou 2,30%, aplicando-se o valor mais favorável ao trabalhador. A mesma regra está estabelecida para 2028 e 2029. O Governo calcula que, entre 2026 e 2029, cada trabalhador terá um incremento mínimo acumulado de 238,14 euros.

“Quando assinámos o acordo, dissemos ao Governo que era manifestamente insuficiente”, recordou o sindicalista, destacando que, desde então, a Fesap conseguiu negociar melhorias em dois acordos com o atual Executivo. A expectativa da federação é que o mesmo possa voltar a acontecer na negociação para 2027.

Na reunião desta terça-feira, a Fesap entregou o seu caderno reivindicativo, no qual exige aumentos salariais de 6,5% com um mínimo de 95 euros para todos os trabalhadores, a fixação da Base Remuneratória da Administração Pública (BRAP), vulgo salário mínimo no Estado, nos 1.050 euros, e uma atualização do subsídio de refeição para os 10 euros.

O acordo plurianual que as estruturas sindicais afetas à UGT (Fesap e STE) tem metas mais comedidas: estabelece a BRAP nos 995,51 euros, isto é, mais 60,52 euros face ao valor atual, de 934,99 euros, e dá mais 15 cêntimos ao subsídio de alimentação, que passará assim dos atuais 6,15 euros para 6,30 euros.

“Não podemos deixar de dizer ao Governo que não faz sentido absolutamente nenhum mais um ano sem alteração das ajudas de custo” e “mais um ano com 15 cêntimos” de aumento do subsídio de refeição, afirmou José Abraão, considerando que estas atualizações são insuficientes perante a evolução do custo de vida.

O subsídio de refeição é, de resto, uma das prioridades da Fesap. A federação lembra que, em 2025, “não houve qualquer atualização deste benefício e que, no acordo celebrado em janeiro de 2026, foi mantido o princípio da revisão anual”. Para os sindicatos, porém, é necessário garantir uma atualização que acompanhe efetivamente a subida dos preços.

José Abraão deu também como exemplo o impacto da habitação e dos juros no orçamento das famílias. “Basta alguém que seja funcionário público ou trabalhador deste país para perceber que o aumento das taxas de juro, que tem subido como tem subido, para perceber claramente que os 60 euros e 52 cêntimos [de atualização salarial prevista no acordo] correspondem a cerca de metade daquilo que provavelmente vão pagar mais ao banco”, afirmou.

“Não podemos aceitar que haja trabalhadores cuja inflação será […] de 3% […] que continuem a ter um aumento de 2,3%, degradando o seu poder de compra, degradando o valor dos salários”, afirmou.

A federação quer ainda acelerar a revisão das carreiras gerais, que abrangem os técnicos superiores, os assistentes técnicos e os assistentes operacionais. José Abraão considera que estes trabalhadores têm sido “os parentes pobres da Administração Pública”, apesar de representarem, segundo o dirigente sindical, cerca de 350 mil trabalhadores.

“É a altura de valorizar as carreiras gerais”, defendeu, sustentando que a revisão deve avançar, através de uma revisão do acordo plurianual, de forma a produzir efeitos retroativos a janeiro de 2027.

A federação quer também avanços na revisão de carreiras que já foram objeto de acordos. Entre os exemplos apontados por José Abraão está a carreira dos técnicos superiores de saúde, cujo acordo, segundo o dirigente sindical, foi celebrado há cerca de um ano e continua a aguardar desenvolvimentos.

A Fesap reclama ainda que se avance com a alteração do sistema de avaliação de desempenho na Administração Pública (SIADAP). José Abraão considera que os serviços que não cumpram as regras de avaliação devem ser “fortemente penalizados”, uma vez que existem trabalhadores que, segundo o sindicato, não são avaliados há vários anos e ficam, dessa forma, impedidos de progredir nas carreiras.

Apesar da ausência de uma resposta concreta do Governo nesta primeira reunião, o secretário-geral da Fesap não considera encerrada a possibilidade de melhorar o acordo. “Nem excluiu, nem aceitou”, resumiu, insistindo que o Executivo se limitou nesta fase a ouvir as reivindicações sindicais e a sinalizar que irá avaliá-las.

A próxima reunião, a ocorrer no final da próxima semana ou no início da seguinte, deverá contar já com a presença do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, depois de apresentada a proposta de OE2027.

Até lá, a Fesap mantém a pressão para que o Governo reveja os aumentos previstos no acordo plurianual. “O que não é para nós compreensível é que aos primeiros pingos de uma chuva de inverno […] se venham a acender aí as luzes todas, de que não podemos ir além daquilo que está previsto no acordo”, afirmou José Abraão. “Isto ninguém nos disse, não queremos acreditar que assim possa vir a ser, e queremos acreditar também que, pelo contrário, há condições para melhorar, como fizemos até agora”, sublinhou.

“O acordo que temos celebrado” prevê, na leitura da Fesap, que as condições possam ser revisitadas caso se alterem as circunstâncias. É precisamente essa possibilidade que os sindicatos querem agora usar para negociar novos aumentos salariais e outras medidas de valorização dos trabalhadores da Administração Pública para 2027.

(Notícia em atualização)