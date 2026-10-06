Governo espanhol volta a aprovar medidas para a habitação

Tal como estava previsto, o Governo espanhol voltou a aprovar esta terça-feira as medidas para a habitação rejeitadas pelo Parlamento que está dissolvido desde ontem, com a marcação de eleições antecipadas. As medidas serão agora submetidas à votação de uma comissão permanente e não ao plenário, sendo que neste cenário, acredita o Executivo de Pedro Sánchez, há mais probabilidade de serem aprovadas.

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“Se a maioria do Parlamento voltar as costas aos cidadãos” numa questão como a habitação, “os cidadãos devem eleger um novo Parlamento”, enquanto “o Governo continua a legislar”, explicou o secretário-geral do PSOE.

Sánchez mostrou a “indignação” do Governo pela decisão da maioria parlamentar e espera agora ‘luz verde’ dessa comissão permanente do Congresso dos Deputados, em que os três partidos que rejeitaram as medidas não têm uma maioria absoluta, ao contrário do que acontecia no plenário.

As medidas extraordinárias e temporárias para a habitação com que o Governo avançou após dias de pressão nas ruas foram rejeitadas pelo Partido Popular (PP, de direita e a maior força da oposição), Vox (de extrema-direita e o terceiro maior grupo no Parlamento) e o Juntos pela Catalunha (JxCat, independentistas de direita, liderados pelo ex-presidente regional catalão Carles Puigdemont).

“Não é uma questão ideológica, é uma questão de humanidade“, voltou a defender em conferência de imprensa o primeiro-ministro espanhol. As 21 medidas anunciadas incluem maior facilidade no acesso a rendas acessíveis, pretendem evitar subidas de preços e criar mais oferta, bem como lutar contra a especulação.

Sánchez destacou as medias que pretendem “facilitar o acesso ao arrendamento a preços acessíveis e à compra, com benefícios fiscais e incentivos para os pequenos proprietários, e uma grande novidade: uma linha de financiamento de dez mil milhões de euros com empréstimos até 50.000 euros sem juros para a compra da primeira habitação“. Esta garantia será gerida pelo Instituto de Crédito Oficial (ICO).

A comissão permanente do parlamento espanhol substituiu o plenário em períodos de dissolução. Conta com 69 deputados: 27 do PP, 24 do PSOE, a que se junta a presidente do Parlamento, seis do Vox, seis do Sumar, um do EH Bildu, um do PNV, um de Junts e um do ERC e um do Podemos. É, no entanto, necessário que se trate de um tema urgente para que a votação deste órgão “de natureza especial” tenha validade. É aqui que, indicam os meios de comunicação social espanhóis, residem mais dúvidas sobre a necessidade de votar medidas para a habitação por esta via, tendo em conta que o Ministério responsável levava vários meses a negociar o documento, cuja apresentação e votação foi acelerada devido aos protestos.