H/Advisors Tinkle apresenta «Mutação Algorítmica» e alarga o seu modelo de comunicação ao domínio da IA

A publicação compila as principais lições aprendidas pela consultora sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação corporativa e parte de uma mudança na forma como os públicos acedem à informação. Os modelos de inteligência artificial generativa selecionam, relacionam e sintetizam conteúdos provenientes de diferentes fontes antes de construir uma resposta, o que incorpora uma nova camada de intermediação entre as organizações e os seus públicos.

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Perante este novo contexto, a H/Advisors Tinkle criou uma «task force» específica de «Algorithmic Communications», composta por profissionais de comunicação corporativa, do ambiente digital e de inteligência artificial. A equipa desenvolveu uma metodologia destinada a gerir de forma proativa a presença digital e algorítmica das organizações e a promover que o seu posicionamento e narrativa sejam interpretados de forma coerente com a sua estratégia.

A Algorithmic Communications trabalha em três níveis interligados: as fontes que fornecem informação sobre uma organização, os sinais que permitem contextualizá-la e relacioná-la, e as camadas de interpretação com as quais os modelos constroem as suas respostas. Analisar estas dimensões em conjunto permite detetar lacunas, contradições, informações desatualizadas ou associações imprecisas e compreender se existe uma discrepância entre o posicionamento que uma empresa pretende construir e a narrativa que os algoritmos podem interpretar a partir da informação disponível.

«Os modelos de linguagem nem sempre oferecem a mesma resposta a uma mesma pergunta. Por isso, a gestão algorítmica da reputação não consiste em controlar uma mensagem única, mas sim em aumentar a probabilidade de que a narrativa estratégica da empresa surja de forma correta, contextualizada e equilibrada», salientou o grupo de especialistas da H/Advisors Tinkle.

Por isso, a comunicação algorítmica não consiste em adicionar um novo canal à estratégia nem em transferir as técnicas tradicionais de posicionamento para o ambiente da IA. Implica incorporar uma nova perspetiva às decisões que já fazem parte da comunicação corporativa: que conteúdos são gerados, que fontes conferem autoridade, que territórios se pretende ocupar, como se relacionam entre si os diferentes ativos e que coerência existe entre a narrativa própria e aquela construída por terceiros.

Com «Mutação Algorítmica», a H/Advisors Tinkle indicou que partilha os conhecimentos acumulados pelo seu grupo de especialistas e consolida uma linha de trabalho orientada para antecipar as mudanças que a inteligência artificial está a introduzir na comunicação corporativa e para as traduzir em novas metodologias, ferramentas e capacidades para os seus clientes.