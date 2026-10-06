Habitação em Foco

BRANDS' ECO “Habitação em Foco”: um podcast para discutir a habitação

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“Habitação em Foco” é o novo podcast do ECO, em parceria com a Zome, que vai abordar temas como acesso à habitação, crédito, perfil dos compradores e evolução do setor.

A habitação está no centro de diferentes decisões de famílias, compradores, investidores e profissionais do setor. Para colocar em discussão algumas das questões que marcam este mercado em 2026, o ECO, em parceria com a Zome, vai lançar já no próximo dia 7 de outubro o podcast “Habitação em Foco”.

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Ao longo dos episódios, serão abordados diferentes temas relacionados com a habitação e com a evolução do setor, desde o acesso à habitação e as condições de financiamento até às exigências dos compradores, ao perfil de quem compra ou investe, e à profissionalização da atividade.

O primeiro episódio, que estará disponível a 7 de outubro, será dedicado ao tema “Acessibilidade à habitação: 2026 como teste à execução”. A conversa será moderada por Hugo Silva e contará com Carlos Santos, CEO e Founder da Zome, e Marina Gonçalves, ex-Ministra da Habitação.

O podcast, que terá uma frequência quinzenal, vai receber especialistas de diversas áreas, como o crédito à habitação e as taxas de juro, e discutirá não só os critérios exigidos pelos compradores, mas também as características do comprador e do investidor de 2026. A profissionalização do setor e a definição de um novo padrão serão igualmente abordadas, juntando diferentes perspetivas sobre a evolução da atividade.

Além de promover conversas centradas em diferentes dimensões do setor, o podcast “Habitação em Foco” pretende acompanhar todas as questões relacionadas com o acesso à habitação, financiamento, comportamento dos compradores, investimento e transformação da atividade.

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