IA abre às PME uma nova oportunidade para competir com a capacidade de uma grande empresa

A NODUS, empresa especializada na construção e implementação de infraestruturas de IA que permitem às empresas aumentar a sua capacidade operacional de forma integrada, regulamentada e sob o seu próprio controlo, indicou que o principal potencial da IA para uma PME reside em fazer mais com a mesma estrutura, crescer e competir em áreas onde, até agora, a escala representava uma barreira.

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Salientou que, historicamente, a dimensão tem condicionado a capacidade de uma PME para absorver mais atividade, internacionalizar-se ou competir com organizações dotadas de maiores recursos. No entanto, defende que a incorporação da Inteligência Artificial permite às PME aumentar a capacidade operacional sem necessidade de expandir a infraestrutura.

Segundo a NODUS, os dados começam a revelar o impacto desta mudança, tendo acrescentado que a Gusto Insights conclui que 32% das pequenas empresas que dispõem de uma estratégia definida de IA afirmam ter alcançado melhorias de produtividade superiores a 20%. Outra investigação de Brynjolfsson, Li e Raymon, publicada no «The Quarterly Journal of Economics», observou um aumento médio da produtividade de cerca de 15% nos trabalhadores que utilizavam assistência baseada em IA no contexto analisado.

A produtividade surge como um dos principais fatores que podem permitir às empresas de menor dimensão fazer mais com os mesmos recursos. «Durante anos, uma PME tem vindo a competir com uma limitação estrutural. A sua capacidade estava intimamente ligada ao número de pessoas que podia contratar. A IA altera esta equação. Pode dar mais força à organização sem que a sua estrutura tenha de crescer ao mesmo ritmo», explicou Albert Pijuan, CEO e fundador da NODUS.

Acrescentou que a oportunidade é especialmente relevante porque as PME ainda partem de um nível mais baixo de adoção da IA. Na Europa, 17% das pequenas empresas utilizam esta tecnologia, contra 30,36% das médias e 55,03% das grandes. Para a NODUS, esta lacuna representa uma oportunidade para tirar partido de estruturas mais compactas e menos complexas, de forma a integrar a IA de maneira transversal.

A NODUS salientou que aposta num modelo de organização híbrido, uma infraestrutura em que as pessoas e os «Digital Workers» trabalham no âmbito de uma mesma arquitetura operacional. As pessoas mantêm as funções de discernimento, responsabilidade, decisão, supervisão e criatividade, enquanto os «Digital Workers» contribuem com capacidade, rapidez e escalabilidade dos processos.

Um exemplo desta transformação, explicou ele, é a Olimpfruit, uma empresa agroalimentar especializada na colheita, manuseamento e distribuição de fruta para o mercado nacional e para exportação, com um quadro de 30 trabalhadores. A sua atividade está sujeita a uma forte sazonalidade e a picos de volume que obrigam a coordenar equipas de campo, armazém, logística, administração e clientes nacionais e internacionais. O desafio consistia em construir uma estrutura capaz de absorver mais atividade sem multiplicar, ao mesmo ritmo, a complexidade administrativa e operacional.

Para tal, a NODUS implementou três «Digital Workers» especializados na estruturação de encomendas, integração e rastreabilidade do pessoal de campo, coordenação de stock e ativação comercial. A nova camada operacional interliga informações provenientes de diferentes canais e sistemas, mantém pontos de validação humana e permite ter uma visão mais estruturada dos pedidos, dos trabalhadores e do stock. A implementação permitiu à Olimpfruit reduzir erros durante a campanha, melhorar a coordenação entre o terreno, o armazém e as vendas, reforçar a rastreabilidade e dispor de uma base mais sólida para expandir a atividade com equipas híbridas, sem substituir os sistemas existentes.

Para Albert Pijuan, CEO da NODUS, o debate «não deve centrar-se em quantas pessoas a IA pode substituir, mas sim em que novas capacidades pode trazer a uma empresa». «Uma PME que consiga gerir mais clientes, alargar os serviços ou entrar em novos mercados tem mais hipóteses de crescer. A tecnologia deve estar ao serviço do talento e da competitividade», concluiu Pijuan.