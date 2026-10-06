Interior de Portugal é das zonas da UE com menos população em idade para trabalhar

Cinco das regiões do interior do Portugal estão entre as áreas da União Europeia (UE) com menos população em idade ativa, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat. Nestas zonas — entre as quais, está, por exemplo, a Beira Baixa — menos de 55% da população tem entre 20 e 64 anos. Em contraste, na Grande Lisboa, 58,5% da população está em idade ativa.

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“Em 189 regiões na União Europeia, a população em idade ativa correspondia a menos de 55,0% da população total. Estas regiões são, sobretudo, áreas rurais, incluindo o interior de Portugal, grande parte da zona rural de França, a maioria do leste alemão e os territórios rurais da Bulgária, Grécia e dos países nórdicos da UE”, indica o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.

Olhando especificamente para Portugal, há cinco regiões onde menos de 55% da população tem entre 20 e 64 anos: Alto Tejo (54%), Beira Baixa (52,5%), Beiras e Serra da Estrela (52,7%), Terras de Trás-os-Montes (52,2%) e Alto Tâmega e Barroso (50,8%).

Já as regiões do país com maior proporção de população em idade ativa são as seguintes: Tâmega e Sousa (61,5%), Cávado (60,9%), Ave (60,2%) e Área metropolitana do Porto (59,5%). Em comparação, na Grande Lisboa, 58,5% da população está em idade ativa.

No conjunto da UE, 58,3% da população tinha entre 20 e 64 anos a 1 de janeiro de 2025. De acordo com o Eurostat, 39 das regiões dos países do bloco comunitário tinham uma população ativa correspondente a, pelo menos, 63% da população total. Estas regiões ficam, sobretudo, na Alemanha.

Por outro lado, o Eurostat divulgou esta terça-feira uma nota que dá conta que, em 2025, a taxa de emprego da União Europeia foi de 76,1%, sendo esse o valor mais elevado desde, pelo menos, 2009 (início da série estatística) e apenas 1,9 pontos percentuais inferior ao objetivo definido para 2030 no Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

“Quase metade das regiões da UE já atingiram ou ultrapassaram este objetivo em 2025“, indica o Eurostat, referindo-se a várias regiões da Chéquia, da Dinamarca, da Alemanha, da Irlanda, da Hungria, dos Países Baixos, de Portugal, da Eslováquia e da Suécia. Por cá, sete das nove regiões já atingiram ou ultrapassaram a fasquia referida.