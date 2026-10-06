LVMH soma perdas de 148 mil milhões em bolsa este ano

O presidente da LVMH, Bernard Arnault, terá de rever a estratégia da companhia depois de o grupo perder mais de 148 mil milhões de euros de valor de mercado este ano, defende a Reuters Breakingviews. Há três anos, a empresa foi a primeira da Europa a superar cerca de 444 mil milhões de euros de capitalização bolsista, mas agora vale menos de metade desse montante.

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Em 2025, a divisão de moda e artigos de couro, onde se incluem marcas importantes da LVMH como a Louis Vuitton ou a Fendi, gerou cerca de três quartos do resultado operacional recorrente da empresa, segundo os dados compilados pela Reuters Breakingviews. O UBS estima que a Louis Vuitton, por si só, seja responsável por mais de metade desse resultados e 35% deste total seja oriundo de uma só região: a Ásia, excluindo o Japão. E, dentro deste mercado, a China é o mais importante.

O UBS estima que os consumidores chineses representem quase um terço das vendas da unidade.

Mas os resultados não estão a seguir a trajetória ascendente que se viu pós-pandemia. Aliás, segundo a Reuters Breakingviews, as vendas desta divisão caíram 1% em 2024 e 5% em 2025, 5% em 2025. Para este ano, o Jefferies continua a antecipar quedas no mercado chinês (menos 10%) enquanto nos EUA deverá continua a crescer no terceiro trimestre (mais 5%).

Neste cenário, conclui a Reuters Breakingviews, a companhia enfrenta três desafios: alargamento da gama de preços, recuperação da relevância na China e redução da dependência da Louis Vuitton.