Magistrados usam redes sociais para explicar o papel do Ministério Público

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) lançou uma campanha nas redes sociais para explicar aos cidadãos o que faz o Ministério Público e em que situações pode intervir na defesa dos seus direitos.

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“MP na defesa dos teus direitos” é o nome da iniciativa, que aposta em vídeos curtos e numa linguagem acessível para dar a conhecer o trabalho dos magistrados do Ministério Público e o seu papel no sistema de Justiça.

“Muitas vezes, as pessoas sabem que o Ministério Público existe, mas não sabem exatamente o que faz ou de que forma pode intervir quando os seus direitos estão em causa”, afirma o presidente do SMMP, Paulo Lona. “Queremos explicar isso de forma clara e próxima, mostrando o trabalho que é feito todos os dias.”

O primeiro vídeo da campanha é dedicado ao combate à corrupção.

A campanha vai abordar outros temas relacionados com a atuação do Ministério Público, explicando aos cidadãos quando pode intervir, quais são as suas competências e de que forma atua na defesa dos direitos fundamentais e da legalidade democrática.

“Queremos tornar mais fácil perceber quem faz o quê na Justiça e de que forma o Ministério Público pode intervir na proteção dos direitos dos cidadãos”, afirma Paulo Lona. “Esta é uma campanha pensada para esclarecer, informar e aproximar.”

A iniciativa surge com o objetivo de tornar mais compreensível o papel do Ministério Público fora dos tribunais e dos processos que ocupam o espaço mediático.

Ao longo da campanha, o SMMP vai usar as redes sociais para explicar diferentes áreas de atuação do Ministério Público e responder a uma questão central: como é que o Ministério Público pode defender os direitos dos cidadãos?