Montenegro rejeita “concurso de pedinchices” no orçamento de longo prazo da UE

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse esta terça-feira que Portugal não encara o orçamento de longo prazo da União Europeia (UE) — atualmente em negociação entre os líderes dos 27 Estados-membros e o Parlamento Europeu — “como um concurso de pedinchices”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Portugal vê o Quadro Financeiro Plurianual [QFP] como uma oportunidade de aprofundar um projeto social e económico que parte de um mercado interno só possível e viável com inovação e com a solidariedade entre todos os Estados-membros e todas as regiões”, afirmou o líder do Governo português, num discurso no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Diante dos eurodeputados, Montenegro defendeu que a discussão sobre o QFP2028-2034 deve ser feita “sem dogmas e sem tabus”, tendo também sublinhado que a contribuição portuguesa para o orçamento da UE “é superior às contribuições dos Estados-membros ditos frugais”, designadamente a Alemanha, a Áustria, a Dinamarca, os Países Baixos, a Finlândia e a Suécia.

“Se a analisarmos, à luz da proporção daquilo que cada um dá em função do seu Produto Interno Bruto (PIB), em função da capacidade da sua economia, (…) dar dez de cem é muito mais do que dar 50 de mil. Portanto, quando olhamos para as contribuições dos Estados-membros, devemos olhar para o esforço que cada Estado-membro faz daquilo que é o seu contributo, face àquela que é a capacidade da sua economia. Nomeadamente num mercado interno que é comum e que comporta vantagens para as economias mais fortes”, sustentou.

O acordo final para o orçamento de longo prazo da UE exige a unanimidade dos países e o consentimento do Parlamento Europeu. A proposta apresentada pela Comissão Europeia para o QFP 2028-2034 prevê quase dois biliões de euros a preços correntes, equivalente a 1,26% do rendimento nacional bruto (RNB) da União Europeia, incluindo o reembolso da dívida do NextGenerationEU.

Bruxelas propõe também cinco novos recursos próprios — provenientes do mercado europeu de carbono, do mecanismo de ajustamento carbónico nas fronteiras, dos resíduos eletrónicos, do tabaco e das grandes empresas — para financiar as novas prioridades.

No seu discurso, o primeiro-ministro português realçou, precisamente, a necessidade de “modernizar” o orçamento do bloco comunitário, defendendo a necessidade de “mais receitas”. Nesse sentido, criticou o mecanismo de rebates (ou correções orçamentais), que consiste num sistema de “descontos” concedido a determinados Estados-membros que são grandes contribuintes líquidos.

“Não podemos aceitar que se perpetuem mecanismos concebidos para outros tempos e para outras realidades. Pergunto: que sentido faz hoje um mecanismo como os rebates? Que sentido faz à luz de uma lógica de aceleração de mecanismos de financiamento que possam consignar novas receitas próprias e à luz das regras de funcionamento de um mercado interno?”.

Por outro lado, Luís Montenegro reiterou o pedido para que o QFP inclua “instrumentos para reduzir vulnerabilidades”, porque “a solidariedade europeia não deve ser apenas ativada em situações de emergência“. “Temos também de intervir na preparação e na prevenção”, frisou, dando como exemplo a criação do Mecanismo Europeu de Resseguro Agrícola, uma proposta liderada por Portugal (com o apoio de países como a França) para proteger os agricultores da UE contra catástrofes climáticas extremas.

Num apelo direto aos eurodeputados, o líder do Executivo português pediu que se juntem “à guerra contra a burocracia e o excesso de regulamentação”, que, sublinhou, também “persistem muito nas instituições europeias”. “A Europa não pode ser um think tank normativo ou um museu de si própria. Queremos uma Europa audaz, vibrante e que lidere na economia, na segurança e na cultura”, argumentou.

Em declarações aos jornalistas antes de discursar no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Luís Montenegro admitiu estar “preocupado” com as negociações do próximo orçamento da União Europeia e com a necessidade de “garantir o que está previsto nos tratados” relativamente à política de coesão, à Política Agrícola Comum (PAC) e ao apoio às regiões ultraperiféricas.

“A Europa só terá maior competitividade se assegurar a coesão: coesão social, territorial e económica. Por isso, nós seremos intransigentes na nossa participação para obtermos o respeito por aquilo que está nos tratados sobre essa vertente”, avisou.

(Notícia atualizada pela última vez às 11h45)