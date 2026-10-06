Montenegro separa abstenção do PS no Orçamento do Estado da negociação da lei do arrendamento

Luís Montenegro entende que o pedido do líder do PS para que o Governo deixe cair o acordo com o Chega na revisão da lei do arrendamento “é uma posição política geral e não indexada” à posição dos socialistas sobre o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), que José Luís Carneiro anunciou, em entrevista ao ECO, na semana passada, que será a abstenção.

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“A exigência colocada — creio, foi essa a minha leitura — que é uma posição política geral e não indexada à posição sobre o Orçamento do Estado. Nem pode ser de outra maneira, porque todos somos pessoas sérias e o contexto com que o Governo e o presidente do maior partido do Governo dialogaram com o secretário-geral do Partido Socialista é conhecido, foi público, é transparente e não tem nenhuma ligação com outras iniciativas legislativas que estão neste momento em apreciação na Assembleia da República”, afirmou o primeiro-ministro, numa conferência de imprensa antes de discursar no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

O líder do Governo português reagia às declarações de José Luís Carneiro, que, na segunda-feira, à margem da cerimónia do 5 de Outubro, em Lisboa, exigiu ao Governo que deixe cair o acordo com o Chega na revisão da lei das rendas.

“Exijo ao Governo que deixar cair na Assembleia da República o acordo que fez com o Chega. Um acordo que lança particularmente os mais idosos e os mais jovens em condições de grave precariedade quanto às rendas e quanto à segurança de ter uma casa para realizar o seu projeto de vida futuro. Essa é uma exigência fundamental”, salientou.

O secretário-geral socialista defendeu que tem “propostas alternativas para garantir segurança aos proprietários e também segurança aos inquilinos”. “Assim o Governo queira aceitar as propostas que o PS apresentou na Assembleia da República”, acrescentou.

Ora, no entender de Luís Montenegro, o PS “decidiu radicar-se numa posição fechada e votou contra” a proposta do Executivo na passada quarta-feira. Por isso, o Governo, “naturalmente”, está nesta fase “mais disponível para dialogar com quem quer viabilizar, não é com quem quer votar contra”, disse.

“A menos que o Partido Socialista diga que quer aprovar a lei. Se disser, tem que colocar as suas questões em cima da mesa e logo veremos se elas são aceitáveis ou não. Mas o Partido Socialista foi muito fechado. Ora, um partido que se fecha não pode exigir aos demais que não tenham capacidade de algo. Isso não é sério do ponto de vista político e, portanto, eu vejo isso apenas como uma manifestação de uma posição política, legítima, sobre o mérito da proposta que está em apreciação na Assembleia da República”.

Montenegro defendeu a proposta do Governo, assinalando que “pretende ter uma justa conciliação entre a salvaguarda do acesso à habitação, a maior oferta do mercado para poder moderar o preço e, portanto, para favorecer essa oferta”.

“Essa perspetiva, socialmente muito equilibrada, garante e salvaguarda as situações de maior vulnerabilidade”, acrescentou, para depois salientar que a proposta do Governo “está aberta à participação e ao apoio de todos”.

As propostas do Governo para alterar o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) estiveram em discussão no Parlamento na passada quarta-feira, dia 30 de setembro. Face à ameaça de chumbo por parte do PS e do Chega, o pacote de medidas acabou por baixar à especialidade sem votação, uma vez que não existia uma maioria de apoio.

No mesmo dia, André Ventura e o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, assinaram um acordo para introduzir, na discussão na especialidade, alterações ao pedido do Governo para rever o NRAU, com os sociais-democratas a comprometerem-se “formalmente a levar a cabo” quatro mudanças à proposta apresentada pelo Executivo liderado por Luís Montenegro.

Montenegro pede “resposta coordenada” na UE contra aumento do custo de vida

O primeiro-ministro pediu também uma “resposta coordenada” a nível europeu para lidar com o aumento do custo de vida, defendendo que “resolver os problemas concretos” das pessoas é o “melhor caminho” para combater o populismo e a demagogia.

No discurso na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Luís Montenegro salientou que a “crise energética devido a conflitos internacionais” nos quais a União Europeia não participa “está a ter um impacto grave na vida dos europeus”.

“A capacidade de resposta europeia também pode fazer a diferença. Deve fazer a diferença. Estará na altura de não deixarmos a cada Estado-membro atuar por si, ou apenas por si só, e também estará na altura de podermos ter uma resposta coordenada a nível europeu”, pediu.

O primeiro-ministro insistiu, à semelhança do que já tinha feito no seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, em setembro, que a crise energética provocada pela guerra no Irão é uma “espécie de masoquismo coletivo que está a causar danos a todos”.

“E como está a prejudicar todos, é também coletivamente que temos de encontrar respostas, sem excluir nada, incluindo refletir e eventualmente decidir a propósito do mecanismo de formação do preço do petróleo no mercado internacional”, disse, insistindo numa proposta que tinha igualmente feito já em Nova Iorque.

Neste discurso, Luís Montenegro abordou ainda a crise na habitação, salientando que o Governo se tem empenhado em “aumentar a oferta”, através de medidas como a simplificação de procedimentos ou a redução de impostos à construção, e em “apoiar a procura quando essa necessidade é imperiosa”, apoiando os jovens na aquisição da primeira casa.

No entanto, também nesta matéria, o primeiro-ministro voltou a pedir uma resposta comum. “Seria muito útil que, a nível europeu, pudéssemos ter uma resposta complementar, evidentemente respeitando as competências nacionais, mas contribuindo através de procedimentos, regulação e da mobilização de financiamento, para que as políticas ativas de habitação possam ter resultado”, afirmou.

Perante os eurodeputados, o chefe do Executivo defendeu que a União Europeia tem de ser capaz de “resolver os problemas concretos das pessoas”, considerando que esse “é o melhor caminho para conter e diminuir o espaço do crescimento da demagogia, do populismo e do extremismo”. “Também por isso, a nossa resposta não pode ser apenas tecnocrática e retórica. Tem de ser política, tem de ser concreta, tem de ser sentida na vida dos europeus”, sustentou.