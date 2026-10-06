Autarquias

‘Multibanco + Perto’ chega a oito freguesias e mantém meta de 30 até final do ano

  • Lusa
  • 12:00

O projeto 'Multibanco + Perto' já está operacional em oito freguesias dos distritos de Bragança, Beja, Guarda e Vila Real.

O projeto ‘Multibanco + Perto’ já está operacional em oito freguesias sem acesso próximo a serviços bancários e mantém a meta de chegar a 30 até ao final do ano, revelou fonte da SIBS à Lusa.

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O ‘Multibanco + Perto’, também conhecido como ‘Multibanco Social’, lançado em julho pelo Ministério da Economia e da Coesão Territorial em parceria com o Banco de Portugal (BdP), a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), pretende levar serviços bancários essenciais a populações que não dispõem de um ponto de atendimento bancário próximo.

A iniciativa utiliza Terminais de Pagamento Automático Digitais (SmartPOS), que permitem realizar cerca de 90% das operações habitualmente disponíveis numa caixa Multibanco, incluindo levantamentos de numerário, pagamentos de serviços, carregamentos de telemóveis e consultas de saldo e movimentos.

Segundo a informação divulgada pela SIBS à Lusa, o serviço encontra-se instalado e operacional em oito freguesias: Tó (Mogadouro, Bragança), Corte do Pinto (Mértola, Beja), União de Freguesias de São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Solis e São Sebastião dos Carros (Mértola, Beja), Espírito Santo (Mértola, Beja), Santana de Cambas (Mértola, Beja), Coriscada (Mêda, Guarda), Outeiro (Montalegre, Vila Real) e a União de Freguesias de Felgueiras e Maçores (Torre de Moncorvo, Bragança).

A SIBS adiantou que estão ainda em fase final várias implementações no distrito de Castelo Branco, mantendo o objetivo de alcançar 30 freguesias abrangidas até ao final do ano.

Nas localidades onde o projeto já está disponível, os levantamentos representam 73% das transações realizadas, enquanto 14% correspondem a pagamentos de serviços e 11% a consultas de saldos e movimentos, de acordo com os dados da SIBS.

Uma mulher realiza operações bancárias num multibanco de uma sucursal do Banco Montepio, em Lisboa, 12 de agosto de 2024. Banca. Montepio. Economia. Multibanco. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSAANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O peso dos levantamentos evidencia uma das principais necessidades a que o projeto pretende responder: assegurar o acesso a numerário em localidades onde a população deixou de ter uma caixa automática ou outro ponto de atendimento bancário nas proximidades.

Segundo a tutela, a motivação para o lançamento deste serviço surge do relatório do BdP “Avaliação da Cobertura da Rede de Caixas Automáticos e Balcões de Instituições de Crédito” de 2022, que identificou 1.276 freguesias (41% do total do país) que não têm serviços bancários a menos de 5, 10 ou 15 quilómetros.

O Governo indicou no lançamento do projeto que a falta de acesso abrangia mais de 700 mil pessoas.

Em 22 de setembro, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, disse no parlamento que este projeto-piloto “está a correr muitíssimo bem”.

A experiência que já conhecemos está a correr muitíssimo bem. As pessoas estão a usar, a recorrer a este multibanco com grande intensidade”, disse então Castro Almeida na audição regimental na Comissão Estado da Administração Local e Ordenamento do Território.

No projeto-piloto, os SmartPOS ficam sob gestão das juntas de freguesia, que são também responsáveis por assegurar a liquidez necessária aos levantamentos.

Para a SIBS, o projeto representa uma solução de reforço da inclusão financeira, permitindo disponibilizar operações bancárias correntes em localidades onde não existe um ponto de atendimento próximo.

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