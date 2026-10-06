Política

“Para Passos Coelho é mais fácil falar do que fazer”, diz Carlos Moedas

  • ECO
  • 13:37

Autarca lisboeta lembra que Montenegro governa com uma minoria no Parlamento e, por isso, é mais difícil avançar com reformas.

O presidente da Câmara de Lisboa considera que Pedro Passos Coelho “está a ser injusto” nas críticas ao governo de Luís Montenegro, nomeadamente quando o ex-primeiro-ministro afirma que o tempo para fazer reformas está a esgotar-se. Em entrevista à Antena 1, Carlos Moedas explica que o atual Executivo está a fazer as reformas “possíveis dentro do quadro que existe, que é uma minoria muito difícil”. E atira: “Para Passos Coelho é mais fácil falar do que fazer.”

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Moedas lembra que Passos Coelho dispôs de uma maioria quando foi primeiro-ministro durante o período da troika. “Agora são 91 deputados da AD. É muito difícil governar”, frisou.

“Passos Coelho foi o homem certo no momento certo, daquele tempo, e Luís Montenegro é o homem certo deste momento”, salientou ainda o autarca de Lisboa, vaticinando um longo mandato a Montenegro à frente do Governo. “Este ciclo vai ser longo, mais longo do que as pessoas pensam”, disse, antecipando uma vitória da AD em 2029: “o Governo está a ter resultados e as pessoas vão avaliar isso em 2029”.

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