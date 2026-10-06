Paramount conclui aquisição da Warner. Nasce uma nova Skydance

Após um percurso cheio de reviravoltas, entre as quais o desfazer da compra da Warner pela Netflix e casos em tribunal, a aquisição pela Paramount foi oficialmente concluída.

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A Paramount Skydance concluiu oficialmente a aquisição da Warner Bros. Discovery, dando origem à empresa combinada Skydance. O grupo recupera assim o nome da empresa de media que David Ellison fundou e a partir da qual construiu o seu percurso em Hollywood.

A nova empresa junta os estúdios de cinema Paramount e Warner Bros., os serviços de streaming HBO Max e Paramount+, canais de televisão como a CBS e a HBO, e as noticiosas CBS News e CNN. O portefólio combinado inclui marcas e franchises que vão de Top Gun e Harry Potter a séries como White Lotus e Sponge Bob. As ações da Skydance passam a negociar esta terça-feira na Bolsa de Nova Iorque, com o símbolo SKYD.

“Hoje é um dia histórico, não apenas para a Skydance, mas como para toda a indústria. Desde o início, a nossa ambição foi juntar estes dois estúdios históricos e criar um concorrente mais forte, com o talento, os recursos e o alcance necessários para contar grandes histórias em todos os géneros, em todas as plataformas, para públicos em todo o mundo”, declara David Ellison, presidente e CEO da Skydance, citado em comunicado. “O nosso foco vira-se agora para o futuro: construir uma empresa que capacite os criativos, entretenha os públicos e recompense os acionistas“, acrescentou.

A Skydance compromete-se a lançar um mínimo de 30 filmes por ano nas salas de cinema, cada um com uma janela mínima de exibição de 45 dias, e conta já com mais de 180 programas e séries de televisão.

Nos termos do acordo, os acionistas da WBD receberam em numerário 31,01666668 dólares por ação. Este valor corresponde aos 31 dólares acordados em fevereiro, acrescidos de uma compensação diária pelos seis dias de atraso no fecho face a 30 de setembro. A operação está avaliada em cerca de 110 mil milhões de dólares (97,7 mil milhões de euros).

No plano operacional, o grupo prevê alcançar, num prazo de três anos, poupanças anualizadas superiores a 6 mil milhões de dólares. “Aplicando a mesma estratégia operacional que permitiu à Paramount superar as suas metas de sinergia após a fusão Skydance-Paramount, a poupança decorrente das sinergias virá principalmente da tecnologia, integração e compras, marketing e racionalização do património imobiliário”, explica a empresa. A anterior fusão resultou em despedimentos.

A empresa confirmou ainda a intenção de unificar gradualmente os serviços de streaming existentes numa oferta única.

A Skydance vai ser liderada por David Ellison, que se mantém como chairman e CEO. A ele junta-se Ynon Kreiz, ex-CEO da Mattel, que assume o cargo de co-CEO e fica responsável pela gestão corrente e pela integração das duas empresas. Andy Gordon será presidente. David Zaslav, até agora CEO da Warner Bros. Discovery, sai da empresa.

Na área de conteúdos, a equipa de liderança fica distribuída da seguinte maneira:

Streaming: Casey Bloys , até agora responsável pelos conteúdos da HBO, assume os cargos de co-chair e chief content oficer da Skydance DTC, a divisão de streaming que junta a HBO Max e o Paramount+

, até agora responsável pelos conteúdos da HBO, assume os cargos de co-chair e chief content oficer da Televisão: George Cheeks assume a mesma função na Skydance TV

George Cheeks assume a mesma função na Skydance TV Cinema: Dana Goldberg e Josh Greenstein assumem a liderança do Skydance Motion Picture Group, que junta a Paramount Pictures e a Warner Bros

Dana Goldberg e Josh Greenstein assumem a liderança do Skydance Motion Picture Group, que junta a Paramount Pictures e a Warner Bros DC Studios: James Gunn e Peter Safran mantêm-se à frente dos estúdios responsáveis por filmes como Batman e Super-Homem.

James Gunn e Peter Safran mantêm-se à frente dos estúdios responsáveis por filmes como Batman e Super-Homem. JB Perrette, que liderava o streaming e o gaming da WBD, assume o cargo de co-chair e chief business officer da Skydance TV e da Skydance DTC

De saída estão Michael De Luca e Pamela Abdy, que dirigiam os estúdios de cinema da Warner. A dupla foi responsável por sucessos de bilheteira como “Sinners”, “A Minecraft Movie” e “Weapons”, mas também por filmes com desempenhos comerciais dececionantes como “The Bride!” e “Digger”, que teve uma estreia fraca nas bilheteiras.

No lado noticioso, Mark Thompson mantém-se como chairman e diretor editorial da CNN, e Bari Weiss continua à frente da CBS News. “Estou verdadeiramente confiante de que ambos compreendem e apoiarão plenamente o princípio e a prática do jornalismo independente pelo qual a CNN sempre se pautou”, escreveu Mark Thompson numa nota interna dirigida aos trabalhadores da CNN, referindo-se a David Ellison e Ynon Kreiz.

O percurso até esta aquisição foi cheio de voltas e reviravoltas. Em dezembro, a Netflix chegou a acordo para comprar os estúdios e o streaming da Warner Bros. David Ellison não desistiu e, à nona oferta, convenceu a administração da WBD de que a proposta da Paramount, de 31 dólares por ação pela empresa inteira, era superior. A Netflix recusou subir a sua oferta e retirou-se em fevereiro. A Paramount pagou-lhe, em nome da WBD, a indemnização de 2,8 mil milhões de dólares pela rescisão do acordo.

Mais recentemente, a aquisição esteve ‘paralisada’ devido a processos judiciais movidos por procuradores-gerais de 12 estados norte-americanos e pelo Writers Guild of America – o sindicato dos argumentistas norte-americanos. Um acordo foi alcançado com os procuradores-gerais de 12 estados a 21 de setembro e aprovado pelo tribunal no final do mês, eliminando um dos principais obstáculos ao fecho da operação.