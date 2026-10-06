Defesa

Parlamento Europeu aprova programa financeiro de 115 milhões para defesa

  • Lusa
  • 13:30

O AGILE permitirá a adaptação de tecnologias civis para aplicações de defesa, que incluem a inteligência artificial, a computação quântica, a robótica, as cibercapacidades e os sistemas espaciais.

O Parlamento Europeu (PE) aprovou esta terça-feira a criação do programa financeiro na área da defesa AGILE, com 115 milhões de euros para responder ao novo ambiente de segurança e apoiar tecnologias inovadoras.

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A legislação, adotada esta terça-feira em sessão plenária do PE por 536 votos a favor, 101 votos contra e 16 abstenções, visa responder ao novo ambiente de segurança da União Europeia (UE) e prevê um financiamento de 115 milhões de euros para as pequenas e médias empresas, incluindo em fase de arranque, “que desenvolvem tecnologias de defesa emergentes e disruptivas”, segundo um comunicado.

Estas tecnologias incluem a inteligência artificial, a computação quântica, a robótica, as cibercapacidades e os sistemas espaciais, tendo o programa sido concebido para estimular a inovação através da concessão acelerada de subvenções e do acesso a ensaios e certificação. O AGILE permitirá aos Estados-membros a adaptação de tecnologias civis para aplicações de defesa.

As decisões de avaliação dos critérios pertinentes e de concessão das subvenções devem ser tomadas no prazo de quatro meses, segundo as novas regras.

O AGILE facilitará igualmente a ligação entre as pequenas e médias empresas e os contratantes principais da indústria da defesa, as principais empresas que dominam o setor, nomeadamente através de parcerias específicas para aumentar a adoção dos produtos apoiados pelo programa.

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