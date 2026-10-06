PGR acaba com grupo para combater fraudes com fundos europeus

⚡ ECO Fast O Procurador Geral da República decidiu extinguir o think tank criado para mitigar fraudes nos fundos europeus, transferindo suas funções para o DCIAP.

A extinção foi justificada pela falta de colaboração efetiva com a Procuradoria Europeia e pela ausência de impacto significativo nas ações do Ministério Público.

O encerramento do grupo levanta preocupações sobre a continuidade das iniciativas preventivas e a avaliação externa da sua atividade, que poderá ser comprometida.

O Procurador Geral da República pôs um ponto final no think tank criado por Lucília Gago há seis anos para mitigar os riscos de fraude nos fundos europeus. Amadeu Guerra extinguiu este organismo a 2 de setembro, apesar de elogiar o trabalho desenvolvido, e transferiu para o DCIAP as funções exercidas até agora pelo grupo, sem no entanto dar detalhes.

O despacho de Amadeu Guerra de não renovação do funcionamento do Grupo de Reflexão foi dado a conhecer aos membros do think tank a 11 de setembro. Após reunião a 28 do mês passado, decidiram “deixar registada a sua posição” sobre os fundamentos e consequências da decisão do PGR, num documento a que o ECO teve acesso.

Os signatários sublinham que o seu objetivo não é “a nenhum título, questionar a legitimidade” do PGR para definir o modelo que considera adequado “à prossecução das atribuições do Ministério Público no âmbito da defesa antecipatória dos interesses financeiros públicos nacionais e da UE”, alertam que encerrar a “experiência de cooperação interinstitucional desenvolvida ao longo de seis anos” tem implicações e consequências.

Amadeu Guerra justificou o encerramento do think tank pelo facto de não haver uma colaboração efetiva com a Procuradoria Europeia e por não haver um impacto direto significativo na atuação funcional dos magistrados do Ministério Público. Contudo, na carta a que o ECO teve acesso, os elementos desta iniciativa antifraude nos fundos, explicam ao PGR que “a colaboração da Procuradoria Europeia foi procurada pelo TT desde a sua constituição e a sua não concretização não pode ser imputada ao funcionamento ou à iniciativa do TT”.

Em junho de 2020, quando foram estabelecidos os vários contactos institucionais para criar o TT, foi dirigido à procuradora europeia Chefe, Laura Kövesi, em nome da Procuradora-Geral da República portuguesa, convite expresso à participação da Procuradoria Europeia no Grupo, solicitando quer a sua participação direta e pessoal, quer, em alternativa, a indicação de quem considerasse adequado para integrar o TT. No dia seguinte, a 24 de junho, Laura Kövesi agradeceu a iniciativa, informou que a extensão das suas responsabilidades não lhe permitiria participar pessoalmente e declarou que incentivaria o Procurador Europeu português a fazê-lo. “O TT desconhece que diligências ulteriores ocorreram ou não no âmbito da Procuradoria Europeia a este propósito, pelo que não pode determinar as razões pelas quais essa participação não chegou a concretizar-se”, explica a missiva.

Já quanto à crítica de ausência de impacto direto significativo na atuação funcional do Ministério Público, a mesma carta recorda que não era o objetivo “primário do think tank” ou a “missão para a qual foi constituído”. “A sua missão tem natureza predominantemente preventiva, estratégica e sistémica, procurando atuar a montante da investigação criminal: identificar vulnerabilidades; dar contributos para a melhoria de mecanismos de prevenção e controlo; promover a circulação de informação; aproximar entidades; produzir conhecimento; formular recomendações; contribuir para uma deteção mais precoce dos riscos e irregularidades”, explicam os membros do grupo.

Mas Amadeu Guerra apesar de não renovar o funcionamento do think tank, salvaguarda a conclusão de atividade em curso e prevê a integração de matérias por ele trabalhadas no planeamento estratégico do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para a prevenção e deteção de fraudes com fundos europeus. Os termos serão definidos pelo diretor do DCIAP.

“O plano estratégico a delinear manterá perspetiva de prevenção e coordenação por forma a assegurar uma eficaz sinalização e intervenção nas áreas e atividades geradoras de maior risco, nomeadamente, através da definição de estratégias integradas e articuladas com algumas das entidades que integravam o Grupo de Reflexão, em particular, a IGF, a AD&C, o IFAP e a Recuperar Portugal, bem como com outros Departamentos do Ministério Público, em especial, os DIAP Regionais, e com a Procuradoria Europeia, sempre que se justifique”, especifica o despacho de Amadeu Guerra.

Na carta que lhe foi endereçada, os elementos do grupo sublinham que “existe uma tensão objetiva entre, por um lado, a utilização do argumento da ausência de impacto funcional direto como relevante na apreciação da continuidade do TT e, por outro, o reconhecimento de que matérias e atividades de natureza preventiva e estratégica desenvolvidas pelo Grupo continuam a justificar prosseguimento institucional”.

O think tank reconhece que “nem todas as iniciativas puderam ser concluídas e nem todas as recomendações tiveram o desenvolvimento pretendido, já que algumas atividades dependeram da colaboração, disponibilização de informação ou decisão de terceiros e verificaram-se, particularmente na fase final, alterações significativas na participação de algumas das instituições que integravam o TT”.

A Inspeção Geral de Finanças abandonou o think tank e, posteriormente, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão seguiu-lhe os passos, assim como o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) e a Estrutura de Missão Recuperar Portugal. Recorde-se que o grupo foi criado, por despacho da PGR Lucília Gago, na sequência de proposta de Ana Carla Almeida, à altura em funções no DCIAP. A procuradora-geral adjunta era também membro da Comissão de Auditoria e Controlo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), encarregue de produzir relatórios sobre cada um dos pedidos de desembolso da bazuca. Nos vários relatório produzidos pelo grupo foram tecidas duras criticas à IGF por impedir o acesso a documentos fundamentais para avaliar se existem indícios de crime, mas também por não ter “concluído qualquer auditoria” aos sistemas de controlo interno do PRR entre a apresentação do terceiro e quarto pedidos de pagamento, em outubro de 2023, e a apresentação do quinto pedido em julho de 2024.

O último relatório foi publicado a 7 de setembro de 2025, relativo ao sexto pedido de pagamento e desde então não houve mais nenhum. Em fevereiro deste ano, fonte oficial da PGR, disse ao ECO que os relatórios respeitantes ao sétimo e oitavo pedidos de pagamento estavam em elaboração. Mas, entretanto, Portugal já entregou o décimo e último pedido de pagamento à Comissão Europeia e não foi divulgado mais nenhum relatório da CAC, onde a procuradora-geral Adjunta também já não exerce funções.

Apesar do encerramento formal do think tank a preparação do e-book sobre simplificação da linguagem utilizada na gestão dos fundos europeus, que está em fase de finalização, vai prosseguir, assim como o acompanhamento do projeto TRACE, um estudo sobre a interoperabilidade dos sistemas de informação de suporte à gestão e controlo dos fundos europeus. Em risco está a avaliação externa da atividade do think tank, pela Deloitte, em regime pro bono e a conferência Anual 2026, em articulação com a Nova SBE, na qual será feira uma análise crítica da execução do PRR já não vai acontecer este ano, mas apenas no primeiro trimestre do próximo, já que o grupo suspendeu os trabalhos durante o período que antecedeu a comunicação formal da decisão de não renovação da sua atividade.