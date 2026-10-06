Pokémon, LEGO e vinis raros já podem ser segurados em Portugal

Cartas Pokémon que podem valer milhares de euros, conjuntos LEGO descontinuados, discos de vinil raros ou peças de memorabilia desportiva e cinematográfica passam a ter uma solução de seguro especializada em Portugal. A agência de subscrição Innovarisk lançou um Seguro de Coleções, destinado a proteger um universo de bens colecionáveis que, com a valorização no mercado secundário, deixaram de ser apenas objetos de lazer e passaram a representar património com valor económico, segundo a Innovarisk.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A nova solução abrange trading card games, brinquedos e figuras de coleção, memorabilia de entretenimento, cultura gaming, música e som, modelismo, moda e sneakers, entre outras categorias. Inclui também conjuntos LEGO e edições limitadas, acompanhando a diversificação do perfil dos colecionadores e dos objetos que atualmente podem atingir valores elevados no mercado secundário. A entidade seguradora é a Liberty Specialty Markets, membro do grupo norte-americano Liberty Mutual Insurance.

A apólice funciona numa lógica all-risks, cobrindo riscos como incêndio, furto ou inundação, mas também danos ou perdas acidentais. Entre as características do produto está ainda a inclusão automática de novas aquisições e a possibilidade de compensação por uma eventual desvalorização de uma peça depois de restaurada, quando essa perda de valor resulte de um sinistro coberto.

O lançamento acompanha uma mudança no próprio conceito de colecionismo. A raridade, autenticidade, estado de conservação, proveniência e procura no mercado secundário podem transformar objetos associados à cultura popular em ativos de valor significativo. É, segundo a Innovarisk, uma evolução que aproxima segmentos tradicionalmente associados ao lazer — como cartas, brinquedos, videojogos ou música — do universo dos bens patrimoniais que procuram proteção especializada.

“O conceito de património colecionável mudou”, afirma Ricardo Azevedo, diretor da Innovarisk. Segundo o responsável, o colecionismo deixou de estar sobretudo associado a “peças eruditas ou antiguidades” e passou a incluir objetos ligados à cultura popular e às memórias coletivas. A empresa considera que esta transformação cria também uma oportunidade para os mediadores de seguros, ao permitir-lhes disponibilizar uma cobertura específica para um tipo de património que os seguros convencionais nem sempre tratam de forma adequada.

A aposta da Innovarisk coloca assim o colecionismo como um novo nicho para a distribuição de seguros, num mercado onde o valor de uma coleção pode resultar não apenas do preço de aquisição dos objetos, mas também da sua escassez e valorização posterior. Para os mediadores, o produto acrescenta uma solução especializada a segmentos como Pokémon, LEGO, memorabilia, vinil, gaming, modelismo ou sneakers, que têm vindo a ganhar expressão entre colecionadores e no comércio de segunda mão.

A contratação e simulação podem ser feitas aqui através de uma ferramenta disponibilizada pela Innovarisk.