Polónia vai instalar sistemas de defesa Patriot na fronteira ucraniana

A Polónia anunciou esta terça-feira que vai instalar sistemas de defesa Patriot na província de Lublin, na fronteira com a Ucrânia, em resposta ao aumento dos incidentes de segurança com drones russos, que já provocou o destacamento da Força Aérea.

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Segundo reportou a rádio oficial polaca, o ministro da Defesa da Polónia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, explicou que o objetivo é “proteger a província de Lublin” e garantir a segurança tanto da população como dos serviços de transporte aéreo, frequentemente interrompidos pelos sistemas de alerta.

O ministro anunciou também o destacamento de mais efetivos militares na região, incluindo unidades não tripuladas, em particular nas localidades de Bilgorae, Lukuva e Poniatova.

O anúncio de Kosiniak-Kamysz coincide com o da chegada de novos sistemas Patriot provenientes da Suécia, tal como revelou o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, para assegurar a proteção do centro logístico que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) tem em Rzeszow, no sul da Polónia, de onde são geridas as entregas de ajuda à Ucrânia.

A missão sueca substitui a neerlandesa e chega com uma centena de efetivos, que se juntam aos aviões de combate Gripen que aterraram nos últimos dias no país para participar nas missões de combate, especificou o ministro da Defesa polaco.