Polónia vai investir 23 mil milhões na proteção da população e defesa civil

O Governo polaco vai investir mais de 102 mil milhões de zlótis (23,4 mil milhões de euros) na proteção da população e na defesa civil entre 2027 e 2031, anunciou hoje o primeiro-ministro, Donald Tusk.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A iniciativa insere-se no vasto esforço de reforço da segurança empreendido por Varsóvia desde a invasão da vizinha Ucrânia pela Rússia em 2022. Membro da NATO, vizinha e aliada-chave da Ucrânia, a Polónia aumentou nos últimos anos os investimentos na defesa, na cibersegurança e na proteção de infraestruturas críticas.

O Governo, que adotou um projeto de resolução nesse sentido, disse que o programa vai dar prioridade a instalações de proteção civil, equipamentos e bases de socorro. Também vai contemplar em particular a continuidade dos abastecimentos de água e energia, bem como a constituição de reservas destinadas a situações de crise. A cibersegurança e os sistemas de comunicação seguros do Estado também vão fazer parte das despesas previstas.

“Estou convencido de que, assim que estes projetos forem concretizados, cada polaco terá o sentimento de que nos estamos a tornar, mês após mês, num local mais seguro, mesmo em situações críticas”, disse Tusk à imprensa.

O chefe do Governo precisou que cerca de um quarto das verbas vai ser colocado à disposição das regiões. “As autarquias locais decidirão elas próprias sobre a utilização destes fundos”, declarou, citado pela agência francesa AFP. Tusk referiu nomeadamente a construção de abrigos, o desenvolvimento de infraestruturas de socorro ou o reforço das telecomunicações.

As autoridades polacas alertam regularmente para os riscos de sabotagem, ciberataques e outras ameaças híbridas que atribuem à Rússia, acusações rejeitadas por Moscovo.

O programa segue-se às medidas adotadas em 2025 e 2026, às quais o Governo disse ter dedicado quase 34 mil milhões de zlótis (7,8 mil milhões de euros).