Ponte de Lima ganha centro tecnológico do agroalimentar de 4,5 milhões

A construção do 3AR – Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia do Agroalimentar, em Ponte de Lima, vai avançar este ano, com um investimento de 4,5 milhões de euros.

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O Governo acaba de autorizar a Universidade Politécnica de Viana do Castelo (UNIPVC) a constituir, a favor do município de Ponte de Lima, um direito de superfície por 30 anos sobre uma área até 3.220 metros quadrados do campus da Escola Superior Agrária.

A autorização governamental foi publicada em Diário da República, abrindo caminho à construção do centro tecnológico pela autarquia, que prevê lançar a empreitada ainda este ano e concluir os trabalhos no prazo de dois anos.

A obra conta com financiamento comunitário de 2,9 milhões de euros, correspondente a 65% da operação, no âmbito do Programa Regional do Norte 2030.

A futura infraestrutura do 3AR vai criar 40 postos de trabalho qualificado até 2030 em biotecnologia, tecnologia alimentar, produção animal e vegetal, tecnologias ambientais e gestão do agroalimentar.

Segundo a universidade politécnica, será criada uma infraestrutura dedicada à investigação aplicada, inovação e transferência de tecnologia para o setor agroalimentar, aproximando a academia das empresas e valorizando os recursos endógenos do Alto Minho.

Nesse sentido, o diagnóstico das necessidades das empresas será aprofundado já durante a fase de construção. “Não vamos ficar à espera do edifício. Vamos, com as empresas e com todos os parceiros, aprofundar o diagnóstico que já foi realizado e perceber onde podemos ser úteis nestes três grandes setores, que são determinantes para a nossa região”, referiu Nuno Vieira e Brito, diretor-geral do 3AR, e docente e investigador da UNIPVC, citado na mesma nota.

Esta nova infraestrutura tecnológica vem reforçar o ecossistema de investigação e inovação da região Norte numa área particularmente importante como é o agroalimentar. Isabel Vali Diretora da Escola Superior Agrária da Universidade Politécnica de Viana do Castelo (UNIPVC)

“O objetivo é apoiar a investigação aplicada, o desenvolvimento de novos produtos e processos, a prestação de serviços tecnológicos especializados e a transferência de conhecimento para empresas e produtores”, detalha a UNIPVC.

“Esta nova infraestrutura tecnológica vem reforçar o ecossistema de investigação e inovação da região Norte numa área particularmente importante como é o agroalimentar”, começa por sublinhar Isabel Valin, diretora da Escola Superior Agrária da UNIPVC.

A responsável considera “fundamental que a academia esteja representada e acompanhe este processo de desenvolvimento, contribuindo com conhecimento para áreas tão relevantes como o desenvolvimento rural, a valorização dos recursos endógenos e os processos de adaptação e mitigação das alterações climáticas”.

Serão construídos laboratórios dedicados à inovação alimentar, à valorização dos recursos vegetais e animais, e ao desenvolvimento de tecnologias ambientais.

A infraestrutura de Ponte de Lima estará articulada com o polo de Melgaço, que dará continuidade ao trabalho desenvolvido pelo NUTRIR, particularmente no apoio à experimentação e à transferência de conhecimento para as empresas ligadas à vinha e ao vinho, com destaque para a casta Alvarinho.

Constituída em julho de 2025, a associação 3AR reúne a UNIPVC, os municípios de Ponte de Lima e Melgaço, a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, além de entidades científicas, empresariais e associativas ligadas ao setor agroalimentar.