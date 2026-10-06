Porto Business School lança programa para ajudar lideranças a aproveitar IA

A Porto Business School (PBS) está a preparar um novo programa com o objetivo de ajudar as organizações a enfrentar os desafios de liderar num contexto “cada vez mais moldado pela Inteligência Artificial (IA)”. As sessões estão marcadas para 9 e 10 de novembro e prometem juntar a componente tecnológica ao comportamento humano, de modo a que os participantes reflitam sobre a forma como as decisões relacionadas com a IA acontecem nas organizações.

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“A PBS lançou um novo open executive program com o objetivo de ajudar as organizações a enfrentar os desafios de liderar num contexto cada vez mais moldado pela Inteligência Artificial (IA) com maior clareza, julgamento e capacidade de mobilizar pessoas“, anuncia a escola, numa nota enviada em primeira mão ao ECO.

“O programa executivo ‘Human-AI Leadership‘ surge para dar resposta a uma realidade muito concreta, em que a adoção de IA está a acelerar, mas a capacidade das organizações para a transformar em valor não evolui ao mesmo ritmo“, frisa ainda a escola, que cita um estudo da McKinsey que indica que nove em cada dez organizações já usam IA de forma regular, mas só 37% reportam algum impacto dessa tecnologia no seu EBIT.

Assim, a Porto Business School detalha que, ao longo dos dois dias do programa, os participantes irão cruzar tecnologia e comportamento humano para desenvolver o julgamento necessário à liderança em contextos de mudança impulsionada pela IA, da compreensão da disrupção à tomada de decisão, responsabilidade e adaptação organizacional.

“Um dos principais diferenciais deste OEP é juntar as componentes de tecnologia e comportamento humano na mesma sessão. Cada desafio de liderança é explorado simultaneamente, com o objetivo de refletir a forma como as decisões relacionadas com IA acontecem nas organizações e de tornar visíveis os trade-offs entre possibilidades tecnológicas e respostas humanas“, realça a escola.

Este programa, importa notar, destina-se a líderes de áreas funcionais e unidades de negócio, responsáveis de departamentos e equipas, gestores seniores, diretores-gerais de PME e líderes com ou sem background técnico em IA. As sessões decorrerão em formato presencial e totalmente em inglês, estando as inscrições abertas até 2 de novembro.

O programa tem direção de Alberto Levy, responsável pela perspetiva de IA, tecnologia e transformação digital, e Sharon Horowitz, com a vertente de comportamento humano, liderança e mudança organizacional. A formação contará ainda com John Duffield como convidado, que trará uma perspetiva externa sobre a forma como a IA está a transformar o trabalho, o comportamento humano e a liderança.