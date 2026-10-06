Prévoir apoia prova que reuniu 2.000 bombeiros em Braga

A seguradora Prévoir associou-se, através do Grupo RAF/RAF4LIFE, ao patrocínio da 8.ª edição dos “Escadórios da Humanidade”, evento que reuniu cerca de 2.000 bombeiros de 16 nacionalidades no passado dia 26 de setembro, no Bom Jesus do Monte, em Braga.

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Os operacionais subiram 566 degraus ao longo de um percurso de 615 metros com 116 metros de desnível. A prova foi realizada com os participantes a usarem o Equipamento de Proteção Individual (EPI) completo, habitualmente utilizado em missões de socorro, explicam em comunicado.

A edição de 2026 registou também um aumento da participação feminina, contando com a presença de 596 bombeiras. A iniciativa incluiu ainda a realização da 5.ª Bênção Nacional dos Capacetes, que juntou as várias corporações presentes no recinto do santuário.

A Prévoir e o Grupo RAF têm acompanhado o percurso dos Escadórios da Humanidade desde a primeira edição. “Estamos aqui pela oitava vez e acompanhamos a prova desde o primeiro ano. É gratificante ver como este evento tem crescido de ano para ano”, explica Andreia Freitas, do Grupo RAF.

“Associarmo-nos aos nossos parceiros em iniciativas como os Escadórios da Humanidade permite-nos reforçar essa proximidade e traduzir os valores de proteção, solidariedade e compromisso com a comunidade”, afirma Paulo Silva, Chief Sales Officer da PRÉVOIR Portugal.

A iniciativa é organizada pela Associação Família de Elite e pela ADN Eventos Desportivos, contando com o apoio do Município de Braga e da Confraria do Bom Jesus do Monte, e é considerada “uma das provas mais desafiantes para bombeiros na Península Ibérica”.