Publicis Groupe Portugal aposta em Content Studio

O Content Studio quer ser "mais do que uma unidade de produção de conteúdos", combinando inteligência cultural, dados, criatividade, influência e tecnologia.

O Publicis Groupe Portugal lançou esta terça-feira o Content Studio, uma unidade que pretende identificar onde e como as marcas podem participar na conversa cultural. A unidade é liderada por Gustavo Otto, chief connection officer do grupo em Portugal, que chegou à empresa há cerca de um ano.

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O Content Studio quer ser “mais do que uma unidade de produção de conteúdos”, combinando inteligência cultural, dados, criatividade, influência e tecnologia, explica a empresa, em comunicado.

“O problema das marcas já não é falta de conteúdo. É excesso de irrelevância. Durante anos acreditámos que o desafio era ganhar atenção. Hoje percebemos que o verdadeiro desafio é merecê-la. O que distingue as marcas que crescem não é a quantidade de conteúdo que produzem, mas a sua capacidade de participar na cultura de forma legítima”, argumenta Gustavo Otto.

A operação organiza-se em três áreas. A primeira implementa campanhas e trata da ocupação digital. A segunda centra-se na gestão de conversas e comunidades, através de conteúdo always-on, social listening, community management e resposta a tendências e momentos culturais em tempo real. A terceira desenvolve projetos especiais, ativos proprietários e parcerias culturais, incluindo plataformas editoriais, séries de conteúdo, estudos, experiências e iniciativas “desenhadas para gerar valor para além do ciclo de vida de uma campanha”.

Para identificar os territórios onde cada marca pode participar, o Content Studio vai recorrer à metodologia proprietária Culture Shapers, que analisa e cruza cinco dimensões da cultura — comunidades, conversas, temas, momentos e sinais emergentes.