Marketing

Publicis Groupe Portugal aposta em Content Studio

 + M,

O Content Studio quer ser "mais do que uma unidade de produção de conteúdos", combinando inteligência cultural, dados, criatividade, influência e tecnologia.

O Publicis Groupe Portugal lançou esta terça-feira o Content Studio, uma unidade que pretende identificar onde e como as marcas podem participar na conversa cultural. A unidade é liderada por Gustavo Otto, chief connection officer do grupo em Portugal, que chegou à empresa há cerca de um ano.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O Content Studio quer ser “mais do que uma unidade de produção de conteúdos”, combinando inteligência cultural, dados, criatividade, influência e tecnologia, explica a empresa, em comunicado.

“O problema das marcas já não é falta de conteúdo. É excesso de irrelevância. Durante anos acreditámos que o desafio era ganhar atenção. Hoje percebemos que o verdadeiro desafio é merecê-la. O que distingue as marcas que crescem não é a quantidade de conteúdo que produzem, mas a sua capacidade de participar na cultura de forma legítima”, argumenta Gustavo Otto.

A operação organiza-se em três áreas. A primeira implementa campanhas e trata da ocupação digital. A segunda centra-se na gestão de conversas e comunidades, através de conteúdo always-on, social listening, community management e resposta a tendências e momentos culturais em tempo real. A terceira desenvolve projetos especiais, ativos proprietários e parcerias culturais, incluindo plataformas editoriais, séries de conteúdo, estudos, experiências e iniciativas “desenhadas para gerar valor para além do ciclo de vida de uma campanha”.

Para identificar os territórios onde cada marca pode participar, o Content Studio vai recorrer à metodologia proprietária Culture Shapers, que analisa e cruza cinco dimensões da cultura — comunidades, conversas, temas, momentos e sinais emergentes.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Publicis Groupe Portugal aposta em Content Studio

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Negócios +M
Paramount conclui aquisição da Warner. Nasce nova Skydance

Após um percurso cheio de reviravoltas, entre as quais o desfazer da compra da Warner pela Netflix e casos em tribunal, a aquisição pela Paramount foi oficialmente concluída.

Rafael Correia,

Media
ERC averigua suspeitas de irregularidades na CentroTV

O diretor de informação da CentroTV, canal que cobre Coimbra para a TVI/CNN Portugal, participa na operação de streaming das reuniões de câmara, contratada pela autarquia à empresa que detém o canal.

Lusa,

Pessoas +M
APPM anuncia finalistas ao Prémio Marketer Revelação do Ano

O vencedor da distinção que procura reconhecer a nova geração de profissionais de marketing será conhecido no dia 15 de outubro, durante a gala dos APPM Marketing Awards 2026.

+ M,