BRANDS' ECO Quase três em cada dez PME têm nota baixa na avaliação do risco digital
Mais de metade das PME avaliadas pela CyberInspect tem boa postura de cibersegurança, mas uma fatia relevante mantém fragilidades significativas e vulnerabilidades de severidade alta por corrigir.
A avaliação de risco digital conduzida pela CyberInspect a 90.460 PME portuguesas permite criar um retrato do posicionamento das empresas face à cibersegurança e apontar áreas em que há espaço para melhorias. O levantamento não pretende representar estatisticamente o universo empresarial nacional, mas oferecer uma base ampla para identificar tendências consistentes que possam ser úteis às empresas e aos seus prestadores de serviços.
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A distribuição das classificações entre os milhares de empresas observadas revela um panorama empresarial pouco homogéneo e a duas velocidades. A média de 77,1 pontos e a mediana de 82 sugerem solidez, mas mostram diferenças significativas entre empresas. Mais de metade das PME (54,8%) alcançam nota A ou B, sinal de práticas razoavelmente maduras. No entanto, mostra o inquérito, quase um terço da amostra (28,8%) obtém nota D ou F, revelando que a realidade é mais fragmentada do que os valores agregados deixam ver.
Estudo encontrou vulnerabilidades de severidade alta em 85% das PME, o que aumenta a pressão sobre os custos e a gestão tecnológica
Os restantes indicadores divulgados ajudam a perceber melhor estas diferenças. O estudo mostra que 85,5% das PME têm pelo menos uma vulnerabilidade de severidade alta por corrigir. Em média, cada empresa apresenta 9,4 vulnerabilidades de severidade alta, embora a mediana seja de três. A superfície de exposição também ajuda a compor o retrato: há 10,1 domínios ou subdomínios expostos por organização, e 60,3% concentram-se entre seis e 20 ativos visíveis na internet. Estes números não significam, por si só, que exista uma vulnerabilidade ou que tenha ocorrido um ataque, mas revelam o contexto em que o risco é avaliado e a pressão que exerce sobre a gestão tecnológica das PME.
Para profissionais de IT e de cibersegurança, estes resultados reforçam a importância de trabalhar com informação objetiva. A leitura das vulnerabilidades e dos ativos expostos permite substituir abordagens genéricas por prioridades claras, com impacto direto na definição de medidas de mitigação. A análise técnica pode ser, nestes casos, um instrumento importante para justificar intervenções e decisões com base em evidência.
Para os prestadores de serviços, esta informação pode também servir de ponto de partida para identificar necessidades concretas dos clientes e estruturar propostas de mitigação ou correção, cuja execução permanece nas mãos do parceiro.
A plataforma da Cyberlnspect foi desenvolvida para apoiar processos de identificação e priorização do risco digital, facilitando o processo de implementação de defesas e correção de vulnerabilidades aos prestadores e administradores de serviços.
A vista multicliente num único painel facilita o acompanhamento das avaliações, enquanto os testes contínuos e o mapeamento de vulnerabilidades fornecem uma base técnica estruturada. O Índice de Risco de Cibersegurança acrescenta contexto ao comparar cada cliente com empresas do mesmo setor e a automação permite realizar avaliações em volume, sem necessidade de infraestrutura própria ou operação manual contínua. É neste modelo de apoio aos prestadores de serviços que a CyberInspect posiciona a plataforma, disponibilizando no seu site mais informação sobre a solução e as possibilidades de parceria.
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