Quase três em cada dez PME têm nota baixa na avaliação do risco digital

A avaliação de risco digital conduzida pela CyberInspect a 90.460 PME portuguesas permite criar um retrato do posicionamento das empresas face à cibersegurança e apontar áreas em que há espaço para melhorias. O levantamento não pretende representar estatisticamente o universo empresarial nacional, mas oferecer uma base ampla para identificar tendências consistentes que possam ser úteis às empresas e aos seus prestadores de serviços.

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A distribuição das classificações entre os milhares de empresas observadas revela um panorama empresarial pouco homogéneo e a duas velocidades. A média de 77,1 pontos e a mediana de 82 sugerem solidez, mas mostram diferenças significativas entre empresas. Mais de metade das PME (54,8%) alcançam nota A ou B, sinal de práticas razoavelmente maduras. No entanto, mostra o inquérito, quase um terço da amostra (28,8%) obtém nota D ou F, revelando que a realidade é mais fragmentada do que os valores agregados deixam ver.

Estudo encontrou vulnerabilidades de severidade alta em 85% das PME, o que aumenta a pressão sobre os custos e a gestão tecnológica

Os restantes indicadores divulgados ajudam a perceber melhor estas diferenças. O estudo mostra que 85,5% das PME têm pelo menos uma vulnerabilidade de severidade alta por corrigir. Em média, cada empresa apresenta 9,4 vulnerabilidades de severidade alta, embora a mediana seja de três. A superfície de exposição também ajuda a compor o retrato: há 10,1 domínios ou subdomínios expostos por organização, e 60,3% concentram-se entre seis e 20 ativos visíveis na internet. Estes números não significam, por si só, que exista uma vulnerabilidade ou que tenha ocorrido um ataque, mas revelam o contexto em que o risco é avaliado e a pressão que exerce sobre a gestão tecnológica das PME.

Para profissionais de IT e de cibersegurança, estes resultados reforçam a importância de trabalhar com informação objetiva. A leitura das vulnerabilidades e dos ativos expostos permite substituir abordagens genéricas por prioridades claras, com impacto direto na definição de medidas de mitigação. A análise técnica pode ser, nestes casos, um instrumento importante para justificar intervenções e decisões com base em evidência.

Para os prestadores de serviços, esta informação pode também servir de ponto de partida para identificar necessidades concretas dos clientes e estruturar propostas de mitigação ou correção, cuja execução permanece nas mãos do parceiro.

A plataforma da Cyberlnspect foi desenvolvida para apoiar processos de identificação e priorização do risco digital, facilitando o processo de implementação de defesas e correção de vulnerabilidades aos prestadores e administradores de serviços.

A vista multicliente num único painel facilita o acompanhamento das avaliações, enquanto os testes contínuos e o mapeamento de vulnerabilidades fornecem uma base técnica estruturada. O Índice de Risco de Cibersegurança acrescenta contexto ao comparar cada cliente com empresas do mesmo setor e a automação permite realizar avaliações em volume, sem necessidade de infraestrutura própria ou operação manual contínua. É neste modelo de apoio aos prestadores de serviços que a CyberInspect posiciona a plataforma, disponibilizando no seu site mais informação sobre a solução e as possibilidades de parceria.