Quirónsalud amplia a sua rede de cuidados de saúde em El Vallès com a abertura de um novo centro médico em Sant Cugat

A Quirónsalud amplia a sua rede de cuidados de saúde na região de El Vallès, na província de Barcelona, com a abertura do novo Centre Mèdic Quirónsalud Sant Cugat, situado na Rua Gorina, em pleno centro da localidade, com o objetivo de aproximar os cuidados especializados dos cidadãos do município e da sua área de influência.

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O centro contará com cerca de vinte especialidades e serviços, entre os quais se incluem Medicina Familiar, Pediatria, Traumatologia, Cardiologia, Unidade do Sono, Unidade da Dor, Urologia, Oftalmologia, Neurologia, Saúde Mental, Medicina Estética e Nutrição, entre outros. A sua entrada em funcionamento responde à vontade de oferecer cuidados mais acessíveis, facilitando aos doentes o acompanhamento da sua saúde sem necessidade de se deslocarem ao hospital para consultas que podem ser resolvidas em regime ambulatório.

As instalações do novo Centre Mèdic Quirónsalud Sant Cugat têm aproximadamente 240 m² e o espaço foi concebido com capacidade de crescimento para se adaptar a futuras necessidades de cuidados de saúde e ampliar progressivamente a sua atividade. Além disso, os seus profissionais estarão em plena coordenação com o Hospital Universitário Geral da Catalunha, com o objetivo de garantir a continuidade dos cuidados aos doentes, caso seja necessário.

Com esta nova abertura, a Quirónsalud reforça e completa uma ampla oferta de cuidados de saúde nesta região de Barcelona, composta pelo Hospital Universitário Geral da Catalunha, pelo Hospital Quironsalud del Vallès, pelo Centro Médico St Quirze e pelo Centro Médico Rubí e, agora, pelo novo Centro Médico Quironsalud Sant Cugat. Esta rede permite aproximar os cuidados especializados aos cidadãos de municípios como Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Rubí e arredores, garantindo uma prestação de cuidados coordenada e a continuidade assistencial entre as diferentes unidades de saúde do grupo.