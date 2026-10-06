Rafa Nadal inaugura o ano letivo de 2026-2027 na Escola Universitária UAX

Rafa Nadal inaugurou em Madrid o ano letivo de 2026-2027 da sua escola universitária.

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Segundo informou a Universidade Alfonso X, o Sábio (UAX), a cerimónia de inauguração contou com a participação do tenista, que ministrou uma aula magistral aos estudantes de licenciatura. Durante a sua intervenção, Nadal sublinhou a importância de construir um legado humano e profissional, enfatizando valores como a lealdade, o esforço e a generosidade.

O evento da Escola Universitária UAX Rafa Nadal, que reuniu mais de 26 000 estudantes, serviu de ponto de partida para um novo ano letivo na UAX, que aposta numa formação ligada à realidade profissional. A universidade oferece programas em áreas de grande procura, como saúde, desporto, negócios, tecnologia e engenharia.

Durante o seu discurso, Nadal refletiu sobre a importância de lidar com momentos difíceis, rodear-se das pessoas certas e estar preparado para reconhecer oportunidades. «A satisfação pessoal está no esforço», afirmou, salientando que o esforço faz a diferença para além do talento e da atitude.

LEGADO E VALORES

O tenista partilhou com os estudantes o seu conceito de «Legado», que inclui valores que têm guiado a sua carreira: lealdade, esforço, generosidade, atitude, disciplina e oportunidade. Estes princípios, explicou Nadal, são fundamentais para enfrentar novas etapas e desafios, tanto no desporto como no âmbito académico.

Nadal também falou sobre os sacrifícios feitos ao longo da sua carreira, salientando que, apesar da dor, o esforço valeu a pena. «Vivi com dor, não é agradável, mas compensou-me», afirmou, incentivando os estudantes a prepararem-se para o futuro e a aproveitarem as oportunidades que surgirem.

A Escola Universitária UAX Rafa Nadal reforça a sua ligação com a indústria do desporto através de colaborações com organizações de primeira linha, como a LALIGA e o Atlético de Madrid. Estas alianças permitem aproximar a prática profissional da sala de aula e preparar os futuros líderes do setor desportivo.

Com uma oferta académica que integra saúde, negócios e tecnologia, a Escola procura formar profissionais capazes de se desenvolver no novo ecossistema do desporto. Programas como o MBA em Gestão Desportiva e o Mestrado em Comunicação e Jornalismo Desportivo abordam o desporto a partir de perspetivas complementares.

FORMAÇÃO INTEGRAL

A UAX inicia o ano letivo de 2026-2027 com a saúde e a formação aplicada como eixos principais da sua atividade académica. A visão «One Health» interliga diferentes disciplinas e aborda a formação na área da saúde numa perspetiva global, integrando cursos como Medicina, Enfermagem e Psicologia.

A universidade também oferece programas online em áreas como gestão da saúde e engenharia. Espaços como o UAX ELAb, no Campus de Villanueva de la Cañada, facilitam o desenvolvimento de projetos práticos, enquanto laboratórios especializados apoiam a formação técnica em áreas como a eletrónica e a mecânica.

No campus da UAX Chamberí, a Faculdade de Business & Tech oferece cursos muito procurados, como a dupla licenciatura em Administração e Gestão de Empresas e Business Analytics. A modalidade online inclui programas em inteligência artificial e recursos humanos, ampliando as opções de formação.

A Universidade Alfonso X el Sabio, com mais de 30 anos de trajetória, lidera o ensino superior privado em Espanha. A sua missão é oferecer uma educação de qualidade, adaptando-se às mudanças sociais e às necessidades do mercado de trabalho, com quatro campus em funcionamento e um enfoque na excelência académica.