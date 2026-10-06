Sabe quantas empresas existem em Portugal?

Existiam em Portugal 558.722 empresas no final de 2025, o que representa um crescimento de 52% em relação a 2006, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal com base nos dados recolhidos na Informação Empresarial Simplificada (IES).

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Estas empresas (correspondentes ao universo de sociedades não financeiras, excluindo sedes sociais) faturaram 577 mil milhões de euros em termos nominais no ano passado, correspondendo a 187% do Produto Interno Bruto (PIB).

O volume de negócios cresceu 86% nas últimas duas décadas. Mas, em percentagem do PIB, representou 187% quer em 2006 quer em 2025, tendo oscilado entre 174%, em 2016, e 211%, em 2022. “Estas variações refletem os diferentes ritmos de crescimento da atividade empresarial e da economia ao longo do ciclo económico”, explica o supervisor financeiro.

Em relação ao número de pessoas ao serviço, estavam empregados mais de 3,77 milhões de trabalhadores nas empresas portuguesas no final do ano passado. Em 2006 eram pouco mais de 2,6 milhões. Ou seja, registou-se um aumento de 44% nos últimos 20 anos, embora o emprego tenha revelado uma “maior sensibilidade aos ciclos económicos do que o número de empresas, reduzindo-se durante a crise financeira, o programa de ajustamento e a pandemia”, salienta o Banco de Portugal.

Já a rentabilidade praticamente estabilizou neste período, embora com fortes oscilações no período da crise financeira e do resgate da troika: em 2006 era de 8% tanto em termos do ativo como dos capitais próprios; em 2025 situou-se nos 9% em ambos os indicadores. Pelo meio, em 2012, a rentabilidade dos capitais próprios foi negativa em quase 2%.

Por setor, o alojamento e restauração foi quem registou uma melhoria mais intensa na rentabilidade, passando de -2% em 2006 para 8% em 2025. O setor dos transportes e armazenagem viu a rentabilidade subir de 5% para 14%. Estes dois setores beneficiaram do boom do turismo em Portugal na última década.

Por seu turno, o setor da eletricidade, gás e água registou uma deterioração da rendibilidade dos capitais próprios por setor de atividade de 16% para 7% entre 2006 e 2025.

Quanto à autonomia financeira, medida pela relação entre o capital próprio e o total do ativo, todos os setores sem exceção tiveram melhorias. Era de 45,3% no final do ano passado, acima dos 31% de 2006.

Os dados do Banco de Portugal mostram ainda que as empresas reforçaram o seu perfil exportador ao longo das últimas duas décadas, apesar da redução recente. Em 2025, o perfil exportador das empresas — medido pela relação entre as exportações e o volume de negócios — diminuiu 0,7 pontos percentuais em relação a 2024, para 21,3%, “mantendo a ligeira tendência de redução observada desde 2023”. Ainda assim, há 20 anos, as exportações pesavam apenas 16% do volume de negócios.