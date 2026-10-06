Sovos compra francesa Flowie para ter agentes autónomos de gestão financeira

A empresa norte-americana Sovos, de soluções de faturação eletrónica e compliance fiscal, anunciou esta terça-feira a aquisição da francesa Flowie, especializada em orquestração financeira e compras (procurement) com inteligência artificial (IA). O negócio, cujo valor não foi divulgado, tem como objetivo levar os agentes autónomos à gestão financeira e ter a conformidade fiscal integrada.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A Sovos expande assim a sua operação além do compliance fiscal (cumprimento de requisitos regulatórios) e aproxima-se mais da tecnologia financeira para processos de negócio, numa fase em que as organizações procuram automação financeira. A combinação das duas empresas dará origem à Compliant Finance Platform da Sovos, que junta os agentes de IA da Flowie aos dados fiscais e regulatórios da Sovos.

Os agentes poderão executar tarefas como contas por pagar, procure-to-pay (ciclo integrado de compras que vai da deteção da falta de um produto até ao pagamento ao fornecedor), faturação, cobranças, contratos e integração de fornecedores e clientes, tendo em conta as regras fiscais aplicáveis em cada mercado, segundo a informação transmitida aos meios de comunicação social.

“A Flowie foi desenvolvida para funcionar sobre os sistemas de gestão já utilizados pelas organizações, incluindo diferentes ERP [softwares de gestão], sem exigir a substituição da infraestrutura existente. Os seus agentes de IA autónomos conseguem interpretar objetivos financeiros ou de compras, definir os passos necessários e executar ações ao longo de cada processo”, lembra a Sovos.

As capacidades da Flowie ligadas às despesas das empresas, análise de custos, tesouraria ou reconciliação financeira passam a funcionar em conjunto com o estúdio de agentes da Sovos (Sovi Agent Studio) que agora só completam tarefas relacionadas com compliance, entre as quais classificação de bens e serviços, diagnóstico de erros em faturas eletrónicas e reconciliação de dados.

“A aquisição está também na origem do Sovos Graph, uma nova camada tecnológica que irá mapear as relações entre processos de negócio, sistemas, fontes de dados e regras fiscais aplicáveis às transações”, adianta a Sovos, esclarecendo que o gráfico será composto por três áreas principais: uma com informação sobre fornecedores, clientes, prestadores de serviços e colaboradores, outra com uma visão integrada das transações e a terceira com conhecimento regulatório (regras fiscais, obrigações ou requisitos).

A EY estima que implementações de ponta a ponta possam gerar poupanças de custos até 40%, enquanto a PwC aponta para reduções de tempo que podem chegar a 90% em alguns processos financeiros. Por sua vez, a BCG considera que a utilização destas tecnologias pode melhorar entre 20% e 40% a precisão das previsões financeiras. Já os dados internos da Flowie adiantam que um dos seus clientes, cujo nome não foi revelado, poupou 30 horas semanais por ter substituído quatro ferramentas de contas a pagar pelos agentes de IA da plataforma.

A transação acontece precisamente duas semanas após a Sovos anunciar a aquisição da Blue Dot, uma plataforma de recuperação de IVA baseada em IA, com sede em Telavive, Israel.