Trump atribui protestos estudantis em França ao Islão e à “migração em massa”

O Presidente norte-americano atribuiu esta terça-feira os protestos estudantis em França à “migração em massa” e defendeu que as manifestações não estão relacionadas com as condições nas escolas, mas sim com o Islão querer apoderar-se do país.

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“O que está a acontecer em França não é nada menos do que uma migração em massa fora de controlo. Isto não tem a ver com escolas, tem a ver com o Islão querer tomar o controlo de um país que outrora foi grande!”, escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social, referindo-se às manifestações estudantis em que os alunos exigem melhores condições nas escolas e na organização dos estudos.

Os protestos, que se multiplicaram por várias cidades francesas, contaram esta terça-feira com o apoio de vários sindicatos e partidos da esquerda francesa.

Os manifestantes rejeitam os cortes no setor público e os protestos reúnem dezenas de milhares de pessoas a favor de uma melhor educação nas principais cidades francesas.

Desde meados de setembro até esta terça-feira, registaram-se 200 estudantes feridos e mais de 5.000 detenções em todo o país, além de danos em estabelecimentos de ensino e nas ruas, já avaliados em várias dezenas de milhões de euros.

O Governo francês acelerou a tramitação de uma lei para obrigar os pais dos menores a assumir os custos dos atos de vandalismo cometidos pelos filhos.

Ao mesmo tempo, pelo menos 10% das escolas secundárias viram o seu funcionamento perturbado por piquetes e bloqueios.

Esta terça-feira, os protestos estudantis reuniram entre 256 mil e 450 mil manifestantes, segundo os diferentes números divulgados pelas autoridades e pelos sindicatos.

Apenas em Paris, o Ministério do Interior francês calculou em 56 mil o número de participantes na marcha encabeçada pelos alunos do ensino secundário, enquanto as centrais sindicais elevaram esse número para cem mil.

Segundo a imprensa francesa, o presidente Emmanuel Macron convocou uma reunião de emergência para esta noite com vários membros do Executivo, entre eles o primeiro-ministro Sébastien Lecornu e o ministro da Educação, Édouard Geffray.

Primeiro-ministro acusa esquerda radical de “lançar o país no caos”

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, acusou esta terça-feira a esquerda radical de pretender “lançar o país no caos” antes das eleições presidenciais de 2027 e de alimentar a violência nos protestos estudantis.

“A realidade é que vocês são ambíguos em relação à violência porque a violência faz parte do vosso projeto político de lançar o país no caos entre agora e as eleições presidenciais“, afirmou Lecornu.

O primeiro-ministro respondia durante a sessão de perguntas ao Governo na Assembleia Nacional à presidente do grupo parlamentar da França Insubmissa (LFI, esquerda radical), Mathilde Panot, que tinha criticado duramente o executivo.

“Mentir sobre as intenções do Governo não vos salvará eleitoralmente. Semear o caos, como fazem desde o início do movimento estudantil, é um escândalo“, afirmou Lecornu.

As declarações surgem a poucos meses das eleições presidenciais, previstas para abril e maio.

As manifestações estudantis em França começaram em 21 de setembro, com o bloqueio de um liceu em Créteil, nos arredores de Paris, em protesto contra a falta de professores e de meios nas escolas, alargando-se depois a outras regiões do país.