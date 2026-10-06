Zurich conclui compra da Beazley e cria maior seguradora de riscos especializados do mundo
A Zurich Insurance Group finalizou a aquisição da britânica Beazley Plc. O negócio, avaliado em cerca de 9,7 mil milhões de euros, garante a entrada do grupo suíço no Lloyd's de Londres.
A Zurich Insurance Group (Zurich) anunciou na quinta-feira a conclusão do processo de aquisição da britânica Beazley Plc (Beazley). A fusão destas duas operações complementares resulta na criação da maior empresa global do ramo de riscos especializados (specialty insurance), cuja sede operacional ficará sediada em Londres.
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Em comunicado, o grupo suíço antecipa que a integração da Beazley gere um crescimento incremental de receitas superior a mais de mil milhões de dólares por ano até 2029, a par de reduções anuais de custos recorrentes no valor mínimo de 150 milhões de dólares. Adicionalmente, prevê-se uma libertação pontual de capital (capital extraction) de pelo menos mil milhão de dólares nos primeiros dois anos.
A transação vai ainda conceder à Zurich, pela primeira vez, acesso direto à plataforma da Lloyd’s de Londres, mercado no qual opera através dos sindicatos da Beazley. Para Mario Greco, CEO do Zurich Insurance Group, Londres é a “base natural” para o negócio global de specialty, sublinhando que a adesão ao Lloyd’s proporciona “uma plataforma única para a inovação em capital, produtos e serviços”.
Mudanças na liderança
No plano organizacional, a concretização do negócio traz mexidas imediatas na comissão executiva: Kristof Terryn assume o cargo de CEO da Beazley e da divisão Zurich Global Specialty, enquanto Adrian Cox, anterior CEO da Beazley, cessa funções na organização.
A gestão financeira fica a cargo de Helen Pickford (anterior CFO da Zurich UK), nomeada CFO da Beazley e da Zurich Global Specialty. A atual CFO da Beazley, Barbara Plucnar Jensen, manter-se-á na estrutura até março de 2027 como assessora sénior para apoiar o processo de integração.
Por fim, Sally Henderson é designada Chief People & Sustainability Officer, sucedendo a Liz Ashford, que se reforma, e Ed Bridge (anterior General Counsel da Zurich UK e Irlanda) assume as funções de General Counsel de toda a nova unidade especializada.
A nova estrutura global unificada quer potenciar a capacidade de subscrição de riscos complexos, como cibersegurança, transporte marítimo e responsabilidade civil especializada, combinando a rede de distribuição global do grupo Zurich com a especialização do ecossistema Beazley.
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