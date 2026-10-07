200 anos de história da Fidelidade estreia na RTP2

A RTP 2 estreia esta quinta feira o documentário “Fidelidade: Uma História com Mais de 200 Anos”, uma produção que percorre mais de dois séculos de evolução da sociedade portuguesa através da história da atividade seguradora em Portugal. A estreia está marcada para o próximo dia 8 de outubro, às 22h50, na RTP2, “estabelecendo uma ligação entre a história da Fidelidade e alguns dos mais marcantes acontecimentos políticos, económicos e sociais que moldaram o país ao longo destes anos”, afirma a seguradora.

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Partindo da data de fundação, em 1808, o documentário revela os marcos que conduziram à constituição da atual Fidelidade. Ao longo da narrativa, a história da seguradora cruza-se com alguns dos mais importantes acontecimentos políticos, económicos e sociais da história contemporânea de Portugal.

Recorrendo a diversas fontes e documentos históricos inéditos do arquivo histórico da Fidelidade e testemunhos de empresários, antigos gestores, académicos e especialistas, o documentário evidencia a forma “como o setor segurador acompanhou a modernização do país e respondeu às crescentes necessidades de proteção de pessoas, famílias e empresas”, refere a Fidelidade.

O documentário conta com testemunhos de personalidades como Álvaro Garrido, Professor Catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; André Cardoso, vice-presidente da Fidelidade; Carlos Coelho, presidente da Ivity Brand Corp; Carlos Santos Ferreira, ex-presidente da Mundial Confiança, Império Bonança, CGD e Millennium BCP; Daniel Traça, ex-dean da Nova SBE e atual diretor-geral da Esade; Filipe Almeida, presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, Guo Guangchang, Chairman da Fosun; Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde; José Alvarez Quintero, ex-vice-presidente da Fidelidade e Chairman de La Positiva; Jorge Magalhães Correia, Chairman da Fidelidade; Maria João Sales Luís, ex-CEO da Multicare; Paulo Macedo, CEO da CGD; Paulo Portas, ex-vice-primeiro ministro de Portugal; Pedro Seixas Vale, ex-Chairman da Mundial; Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade; Vasco de Mello, Chairman do Grupo José de Mello e Vítor Fernandes, ex-presidente Mundial Confiança e da Fidelidade Mundial.

Produzido pela Panavideo, o documentário ficará também disponível nas plataformas digitais da Fidelidade, onde já pode consultar o trailer de antevisão: “Fidelidade: Uma história com mais de 200 anos”.