3.ª Local Summit traz 16 autarcas ao CCB para discutir o poder local

Doze meses depois das autárquicas de 2025 e quando faltam apenas dois meses para a data em que se assinalam os 50 anos do início das eleições para o poder local, o ECO/Local Online realiza um dia de debate com presidentes de Câmara de norte a sul do país e com a direção das associações de municípios (ANMP) e freguesias (ANAFRE).

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Depois da abertura, a cargo de António Costa, diretor do ECO, e do vice-presidente da ANMP Nuno Piteira Lopes, um veterano da política autárquica junta-se à mais jovem presidente eleita a 12 de outubro de 2025. Depois da conversa em que Isaltino Morais e Raquel Lourenço conversarão sobre o que os separa nestas décadas de governação e o tanto que os une no serviço a Oeiras e Sobral de Monte Agraço, o dia prossegue com painéis em que se abordará a habitação, as tempestades do início do ano e a Inteligência Artificial, entre outros temas.