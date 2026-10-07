Alemã DKV Mobility abre hub tecnológico no Porto e quer contratar 150 pessoas até 2027

A empresa alemã de gestão de frotas DKV Mobility está a criar no Porto um novo hub tecnológico especializado em dados e inteligência artificial (IA), que deverá atingir cerca de 150 especialistas até ao final de 2027.

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O novo centro de competências vai reunir profissionais das áreas de dados e IA e terá como objetivo acelerar o desenvolvimento de produtos e serviços digitais da DKV Mobility, nomeadamente nas áreas do abastecimento, carregamento e gestão de frotas, segundo a empresa. A equipa portuguesa vai trabalhar em projetos com aplicação em toda a Europa, e não apenas no mercado nacional.

A empresa começou a trabalhar na criação deste centro em abril e está, nesta fase inicial, a contar com o apoio da consultora Capgemini. Os primeiros especialistas já estão integrados na operação e a DKV Mobility prevê chegar às cerca de 50 pessoas até ao final do ano. A meta é aumentar a equipa para aproximadamente 150 pessoas até ao final de 2027, altura em que deverá estar totalmente integrada na estrutura da empresa.

Entre os perfis que a DKV Mobility procura estão cientistas de dados, engenheiros de dados, engenheiros de machine learning, engenheiros analíticos e gestores de produto. O centro deverá também contar com funções relacionadas com a governação de IA e de dados.

“Estamos a construir um centro de excelência de dados e IA no Porto”, afirmou Jesper Erichsen, Chief Technology and Operating Officer e membro da administração da DKV Mobility, em entrevista ao ECO. O responsável não adiantou o valor concreto do investimento, referindo apenas que será de “muitos milhões de euros” ao longo dos próximos anos.

Jesper Erichsen sublinha ainda que a intenção não é criar uma equipa limitada à execução de projetos definidos noutros mercados, mas uma estrutura com capacidade para desenvolver produtos e serviços e contribuir para a estratégia tecnológica do grupo.

A escolha do Porto surgiu depois de uma análise a 24 cidades europeias. Segundo Jesper Erichsen, a cidade destacou-se sobretudo pela disponibilidade de talento nas áreas de dados e IA. “Analisámos 24 cidades europeias, de oeste para leste e de norte para sul. E o Porto saiu como um líder relativamente claro” para acolher o novo Tech Hub, explicou.

A existência de um conjunto de profissionais qualificados, uma forte oferta universitária e a ligação a outros polos tecnológicos da região, foram alguns dos fatores considerados pela empresa. O responsável da DKV Mobility destaca ainda o contacto com outras empresas instaladas no Porto e o apoio local à chegada de novos investimentos tecnológicos.

“Em particular nas áreas de dados e IA, existe um grande conjunto de talentos e universidades fortes. A ligação entre Porto, Braga e Aveiro foi um ponto importante para nós, pela capacidade da região para continuar a formar profissionais nestas áreas”, afirma Jesper Erichsen.

Fundada há mais de 90 anos na Alemanha, a DKV Mobility é especializada em soluções de mobilidade para empresas e gestão de frotas. Disponibiliza serviços nas áreas do abastecimento, carregamento de veículos elétricos, gestão de portagens e outros serviços associados à mobilidade profissional, operando em vários mercados europeus.

A instalação no Porto surge num momento em que procura reforçar a utilização de dados e IA em toda a organização. Há cerca de um ano lançou uma nova estratégia, designada “AAA”, centrada em acelerar, aumentar e adicionar capacidade ao negócio. Uma das prioridades passa por transformar os grandes volumes de dados gerados pela empresa em produtos e serviços com valor para os clientes.

IA para transformar o negócio

A inteligência artificial deverá ser aplicada tanto na melhoria dos processos internos como no desenvolvimento de novas soluções para os clientes. Na área da gestão de frotas, por exemplo, a empresa vê margem para utilizar dados, IA e machine learning para ajudar os operadores a otimizar rotas, custos de combustível e carregamento e a tornar mais simples a utilização de diferentes soluções tecnológicas.

“Aquilo que estamos a ver no mercado é que a mudança energética está a levar as pessoas a dependerem muito mais de soluções técnicas para encontrar as melhores rotas, otimizar o combustível e a economia de carregamento, mas também para otimizar o negócio”, explica Jesper Erichsen.

O objetivo passa, segundo o responsável, por responder a duas necessidades dos operadores de frotas: reduzir o custo total de propriedade e utilizar a tecnologia para simplificar o trabalho diário. A DKV Mobility considera que dados, IA e machine learning podem desempenhar um papel relevante nestas duas vertentes.

Para Carlos Soares, Chief Data & AI Officer da DKV Mobility, o Porto terá um peso relevante na estratégia tecnológica da empresa nos próximos anos, precisamente pela dimensão da equipa que será construída na cidade. “As pessoas de que precisamos para concretizar esta estratégia são aquelas que temos e que vamos contratar no Porto, pelo que isso terá um grande impacto na forma como vamos desenvolver a nossa estratégia nos próximos anos”, indica o líder de IA da empresa.

O trabalho desenvolvido no Porto não ficará, contudo, limitado à operação portuguesa. “As pessoas estão no Porto, mas estão a prestar serviços para tudo o que fazemos em toda a Europa”, destaca Jesper Erichsen.

O Tech Hub português vai complementar os centros tecnológicos que a DKV Mobility já mantém em Ratingen, na Alemanha, e Bucareste, na Roménia. A empresa garante que não haverá transferência de posições destes locais para o Porto e que continuará a investir nos dois polos, através de novas contratações e oportunidades de formação e desenvolvimento.

Além do desenvolvimento de produtos, a DKV Mobility pretende também atribuir ao Porto responsabilidades na área da governação tecnológica. “Não só quando olhamos para construir os produtos, também colocamos pessoas lá que fazem governação de IA e governação de dados”, explicou Jesper Erichsen, salientando a importância de garantir uma utilização responsável da inteligência artificial.