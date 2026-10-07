Alojamento local cresce mais no Porto do que em Lisboa

O Porto registou este ano quase cinco vezes mais novos registos de alojamento local (AL) do que Lisboa. Segundo dados do Turismo de Portugal citados pelo Jornal de Notícias, foram inscritas 583 novas unidades no município do Porto, contra 124 em Lisboa. Em Portugal Continental, registaram-se 7.762 novas unidades, apesar da limpeza da plataforma nacional, que retirou do registo estabelecimentos inativos, que não cumpriam as regras ou que encerraram. O número total de unidades ativas caiu, assim, para 111.857, face às 118 mil do ano passado.

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O crescimento do setor tem sido mais expressivo em valor do que em número de unidades. As receitas do alojamento local aumentaram 36% entre 2022 e 2025, de 403 para 548 milhões de euros, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Até agosto deste ano, o setor já tinha gerado 383 milhões de euros.

A Associação Alojamento Local Porto e Norte defende que ainda existe margem para expandir a atividade fora das zonas mais pressionadas dos grandes centros urbanos e contesta que as restrições ao AL sejam suficientes para resolver o problema da habitação. A associação está a preparar um Livro Branco, que deverá estar concluído no primeiro trimestre de 2027, com propostas e dados para orientar futuras decisões sobre o setor.