Apoios aos combustíveis sobem para 39,5 milhões de euros com novas linhas para máquinas pesadas

O Governo fixou em 39,5 milhões de euros a dotação máxima dos apoios aos setores de transportes afetados pelo aumento dos preços dos combustíveis, de acordo com o decreto-lei publicado esta quarta-feira em Diário da República. O valor é 1,5 milhões de euros superior aos 38 milhões anunciados pelo Executivo em setembro.

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A diferença resulta de três novas verbas, de 500 mil euros cada: uma destinada a cooperativas agrícolas e organizações de produtores, outra a máquinas industriais utilizadas em terraplanagem e uma terceira a máquinas afetas à indústria extrativa.

O diploma detalha que as duas últimas linhas abrangem máquinas com peso operacional igual ou superior a nove toneladas, incluindo equipamentos como escavadoras, retroescavadoras, pás carregadoras, bulldozers, motoniveladoras, compactadores e equipamentos móveis de britagem.

A inclusão das máquinas de terraplanagem neste pacote de apoios tinha sido já anunciada pelo Governo no final de setembro, depois de o setor ter contestado a sua exclusão das medidas.

O decreto-lei agora publicado concretiza a solução, fixando uma dotação específica de 500 mil euros para estes equipamentos, com a indústria extrativa a ter também uma verba própria de igual montante.

No caso dos apoios às máquinas de terraplanagem e da indústria extrativa, o montante a atribuir será calculado em função do consumo de gasóleo, tendo em conta uma utilização de referência de 1.000 horas anuais e um consumo de 30 litros por hora. O apoio corresponde a 30 cêntimos por litro, estando sujeito à dotação disponível. Se o montante global das candidaturas ultrapassar a verba disponível, o apoio será reduzido proporcionalmente entre os beneficiários.

O decreto-lei entra em vigor na quinta-feira, dia 8 de outubro. Só a obrigação dos postos de abastecimento de afixarem informação sobre a redução de ISP e IVA decorrente das medidas previstas no diploma é que produz efeitos mais tarde, nomeadamente 10 dias após a publicação.

As candidaturas aos apoios terão de ser apresentadas por via eletrónica, nos termos definidos no diploma e nos formulários disponibilizados pelas entidades competentes.