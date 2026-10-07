Associações da bolsa pedem menos impostos para investidores e empresas cotadas

⚡ ECO Fast A AEM quer que o Estado reconheça os custos anuais de estar em bolsa, com uma majoração em IRC durante os primeiros anos após a admissão.

A ATM defende benefícios fiscais que aumentem com o tempo em que o investidor mantém as ações, a partir dos cinco anos.

A APFIPP propõe a adesão automática dos trabalhadores a planos de pensões complementares e uma dedução de 1.000 euros para a reforma.

Reduzir os custos das empresas cotadas, aliviar a tributação do investimento e aumentar a poupança para a reforma são algumas das medidas que a AEM, a ATM e a APFIPP querem que ver no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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Ao ECO, as associações de emitentes, investidores e gestores de fundos e pensões defendem mudanças no IRS e no IRC para aproximar a poupança das famílias das necessidades de financiamento das empresas. As propostas abrangem tanto quem compra ações como os trabalhadores que procuram complementar a futura pensão, passando pelas empresas que ponderam entrar ou permanecer em bolsa.

As Contas de Poupança e Investimento reúnem o apoio da AEM – Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado e da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP), que defendem um instrumento acessível e com vantagens fiscais para aplicar poupança de médio e longo prazo em ações, obrigações e fundos.

“Uma Conta de Poupança e Investimento bem desenhada permitiria aproximar a poupança das famílias das necessidades de capital das empresas, proporcionando melhores oportunidades de investimento e mobilizando mais capital privado para a economia”, argumenta Abel Ferreira, diretor executivo da AEM. A APFIPP reconhece a necessidade de manter parte do dinheiro em aplicações líquidas, como os depósitos, mas considera excessivo o peso destes produtos na poupança dos portugueses.

Continuam a faltar incentivos aos regimes complementares de reforma, seja de âmbito profissional (2.º pilar), seja de âmbito individual. João Pratas Presidente da APFIPP

Para Nuno Oliveira Matos, presidente da ATM – Associação de Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais, falta um regime fiscal que favoreça quem investe durante cinco, oito ou mais anos em ações de empresas portuguesas e europeias. “O objetivo deve ser tornar o investimento produtivo de longo prazo mais atrativo do que a mera manutenção de poupanças sem risco”, afirma.

A poupança para a reforma é a prioridade de João Pratas, presidente da APFIPP, que propõe a adesão automática dos trabalhadores a planos de pensões complementares, um mecanismo conhecido como auto-enrolment, com duas finalidades: aumentar o número de trabalhadores abrangidos por estes planos e criar poupança que possa financiar empresas.

“Continuam a faltar incentivos aos regimes complementares de reforma, seja de âmbito profissional (2.º pilar), seja de âmbito individual”, sustenta, referindo que a solução foi sugerida pelo grupo de trabalho para a reforma da Segurança Social, liderado por Jorge Bravo. Sobre a ausência de avanços nesta matéria, João Pratas considera que a medida exige discussão entre as partes para alcançar consenso.

Envelope fiscal para empresas e investidores

Os incentivos às empresas também atravessam as propostas, embora com objetivos distintos: a AEM quer reduzir os encargos de estar em bolsa e a APFIPP pretende estimular a criação de planos de pensões para os trabalhadores.

Abel Ferreira reconhece os benefícios fiscais introduzidos em 2024 para a admissão à negociação, mas avisa que “os principais desincentivos não terminam no momento da entrada em bolsa”. A associação pede que os custos adicionais de reporte, supervisão, auditoria, governação e comunicação ao mercado possam beneficiar de uma majoração em IRC durante os primeiros anos após a admissão. “Isso mudaria a lógica do incentivo: de um incentivo à entrada para um incentivo à permanência e consolidação da presença no mercado”, explica.

Já a APFIPP propõe que as contribuições das empresas para fundos de pensões sejam consideradas em 125% do seu valor para efeitos fiscais e, para facilitar o acesso das pequenas empresas, admite substituir a adesão coletiva a um fundo aberto por contratos individuais em nome dos trabalhadores.

O principal problema continua a ser a ausência de neutralidade fiscal entre o investimento direto em ações e o investimento realizado através de determinados veículos coletivos”. Nuno Oliveira Matos Presidente da ATM - Associação de Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais

Para os investidores particulares, a ATM pede que a escolha entre comprar ações e investir através de fundos não seja condicionada pelo tratamento fiscal. “O principal problema continua a ser a ausência de neutralidade fiscal entre o investimento direto em ações e o investimento realizado através de determinados veículos coletivos”, afirma Nuno Oliveira Matos, apontando que alguns desses veículos permitem adiar a tributação, enquanto quem detém ações suporta imposto sobre as mais-valias realizadas e os dividendos recebidos.

A associação de investidores propõe reduzir a tributação das mais-valias em função do prazo de detenção e eliminar situações de dupla tributação económica, sem indicar taxas ou um calendário para a redução – a legislação já prevê, desde 2024, a exclusão de tributação de 10% do saldo elegível para ativos detidos por mais de dois e menos de cinco anos, de 20% entre cinco e menos de oito anos e de 30% a partir dos oito anos, abrangendo valores mobiliários admitidos à negociação e participações em organismos de investimento coletivo abertos.

Na poupança para a reforma, a APFIPP mantém a proposta de elevar para 1.000 euros o limite de dedução à coleta das contribuições para produtos individuais, justificando-a com o risco de aumentar a diferença entre o último salário e a pensão da Segurança Social. “É necessário que esse benefício seja efetivo, ou seja, que não dependa de outras deduções fiscais do contribuinte, como despesas de saúde ou de educação”, defende João Pratas.

A AEM insiste no fim do englobamento obrigatório das mais-valias mobiliárias de curto prazo, por considerar que prejudica a liquidez do mercado, dado “depender da presença de investidores com diferentes horizontes temporais e estratégias de investimento”, diz Abel Ferreira, presidente da associação.

Para chegar também a quem não tem imposto suficiente para aproveitar a dedução, a associação admite converter parte do benefício numa contribuição financeira do Estado para um produto de reforma. Segundo João Pratas, a medida poderia ser aproveitada por todos os trabalhadores, mas a APFIPP não dispõe de elementos para estimar o custo com rigor.

A AEM insiste, por sua vez, no fim do englobamento obrigatório das mais-valias mobiliárias de curto prazo, por considerar que prejudica a liquidez do mercado. “Esta depende da presença de investidores com diferentes horizontes temporais e estratégias de investimento”, argumenta Abel Ferreira.

Introduzida na lei em 2022 e aplicada aos rendimentos obtidos desde 2023, a regra obriga a juntar ao restante rendimento o saldo das operações abrangidas com ativos detidos por menos de 365 dias, quando o rendimento coletável, incluindo esse saldo, atinge o último escalão de IRS.

A APFIPP acrescenta uma reivindicação ligada à habitação: adaptar os incentivos fiscais ao arrendamento ao regime dos organismos de investimento alternativo imobiliários e dos seus participantes, para permitir uma maior participação destes veículos na oferta de casas. Segundo João Pratas, as medidas adotadas pelos sucessivos governos não têm atendido a todas as especificidades desse regime, impedindo os participantes de beneficiar dos incentivos na sua totalidade.

As propostas das três associações assentam num fator comum: o tempo. A AEM quer que o incentivo fiscal acompanhe a empresa depois da estreia em bolsa, e não apenas no dia da admissão; a ATM defende que o benefício aumente com o número de anos em que o investidor mantém as ações; e a APFIPP propõe que as contribuições para a reforma fiquem imobilizadas durante mais tempo em troca de uma vantagem fiscal.

Nenhuma das ideias é inteiramente nova, com as três associações a defenderem muitas destas ideias há vários anos. Resta saber quais chegam à proposta de Orçamento deste ano.