AstraZeneca, o CSIC e a RMIT University incorporam talentos internacionais ao projeto «Water for Life» no rio de Rubí

O projeto-piloto de investigação «Water for Life» foi lançado pela Agência Catalã da Água (ACA), pelo Conselho Regional de El Baix Llobregat, pelo CSIC e pela AstraZeneca em outubro de 2025, no ribeiro de Rubí, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de soluções baseadas na natureza, medir o seu impacto ambiental e gerar conhecimento científico.

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A iniciativa prevê diversas ações para analisar a sua contribuição para a melhoria da qualidade das águas efluentes da estação de tratamento de Rubí, bem como para a recuperação de habitats e da biodiversidade e para a melhoria paisagística do entorno.

A função do investigador da universidade australiana será avaliar o funcionamento destas soluções, entre as quais se incluem zonas húmidas, vegetação e microrganismos, e estudar a sua capacidade de complementar os sistemas convencionais de tratamento de água. Assim, espera-se gerar evidência científica sobre a sua potencial contribuição para a melhoria da qualidade do ribeiro de Rubí, a proteção dos ecossistemas aquáticos e a sua possível escalabilidade noutros cenários semelhantes.

O acordo insere-se no âmbito do programa de formação de doutoramento e pós-doutoramento AuSpire, das ações Marie Skłodowska-Curie (MSCA), coordenado pela RMIT Europe, e permitirá integrar o projeto numa rede internacional de conhecimento e investigação aplicada.

Desta forma, o acordo reforça a cooperação científica entre a Catalunha e a Austrália, dois territórios que partilham desafios relacionados com a disponibilidade de água, a variabilidade das precipitações e a adaptação às alterações climáticas.

Alec Cameron, vice-reitor e presidente da RMIT University, afirmou que «a presença da RMIT em Barcelona torna possíveis colaborações como esta e permite-nos forjar relações duradouras para impulsionar a investigação e a inovação em prol de um futuro sustentável. Os desafios mais importantes que a sociedade enfrenta não podem ser resolvidos de forma isolada, e temos o prazer de contribuir com os nossos conhecimentos especializados em matéria de qualidade da água».

Rosemary Morris-Castico, embaixadora da Austrália em Espanha, sublinhou que «apesar da nossa distância geográfica, projetos como o “Water for Life” lembram-nos o quanto temos em comum. Ambos os países estão conscientes da importância da água, de ecossistemas saudáveis e de comunidades resilientes».

Ethel Eljarrat, diretora do Instituto de Diagnóstico Ambiental e Estudos da Água (IDAEA) do CSIC, afirmou que «o projeto “Water for Life” é um exemplo claro do que se pode alcançar quando as administrações, as empresas e os centros de investigação trabalham em conjunto, conseguindo que uma ideia se transforme numa realidade no terreno».

Marc Rius, diretor do Centro de Estudos Avançados de Blanes (CEAB) do CSIC, acrescentou que «este projeto surge num momento crucial para a preservação da água em ecossistemas sujeitos à escassez hídrica e a condições cada vez mais extremas. A atual situação climática do nosso planeta torna importante a procura de soluções baseadas no conhecimento científico a nível internacional».

Por seu lado, Marta Moreno, vice-presidente de Assuntos Corporativos e Acesso ao Mercado da AstraZeneca Espanha, afirmou que «os desafios ambientais que enfrentamos exigem novas formas de colaboração e a união de competências de diferentes áreas. Este projeto reflete o valor de aliar o conhecimento científico à ação local para melhorar a gestão dos recursos naturais».