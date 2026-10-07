Ativo do dia. Euro em mínimos de 18 meses com França sob pressão
Moeda única perde terreno desde que superou os 1,2 dólares em janeiro, mas a tendência de depreciação acelerou a partir de agosto com o agravamento do risco na Zona Euro, com França no epicentro.
O ativo
O euro. A moeda única segue a perder terreno contra o dólar de uma forma mais ou menos consistente desde que no final de janeiro superou a marca dos 1,20 dólares pela primeira vez em cinco anos.
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Mas desde meados de agosto que a depreciação do euro tem sido mais pronunciada por conta do aumento do risco soberano na Zona Euro e que afetou sobretudo os juros dos países mais endividados e com contas públicas periclitantes, como o caso da França.
Os juros das obrigações francesas estão em máximos de várias décadas e o diferencial face às bunds alargou-se para o valor mais elevado desde 2011. O ambiente em França é quente não só nos mercados, mas também nas ruas.
O marco
O euro ainda recuperou esta terça-feira face à nota verde, depois de algumas tréguas nos mercados obrigacionistas e de Marine Le Pen ter procurado acalmar os investidores ao defender uma maior disciplina orçamental.
A melhoria do sentimento de risco levou o euro até aos 1,126 dólares esta terça-feira, mas a retoma foi “sol de pouca dura”. A moeda única desliza esta quarta-feira novamente para 1,1179 dólares, o valor mais baixo desde abril do ano passado.
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A causa
Para esta quarta-feira, o principal evento para o câmbio são as atas da última reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed), que decidiu aumentar as taxas de juro nos EUA (fator que favorece o dólar). Os analistas admitem, ainda assim, que parte da informação possa já estar desatualizada devido à evolução recente das condições financeiras.
O mercado espera uma pausa na reunião de 27 e 28 de outubro, mas vê com alta probabilidade um aumento dos juros das Fed Funds em dezembro e março.
Mas é França que continua a dominar as notícias. Não só por causa da tensão que se vive nas ruas, mas também porque a situação financeira desequilibrada tem colocado a segunda maior economia da Zona Euro no ponto de mira dos investidores.
A pressão é alta a ponto de o governador do Banco de França ter de vir a terreiro dizer que “a França não é a Grécia durante a crise da Zona Euro”, mas Emmanuel Moulin avisou que se o país não agir, vai ser “estrangulado” pela subida das taxas de juro.
O que esperar a seguir
Os analistas consideram que, apesar da recuperação da véspera, o euro continua a ter uma perspetiva negativa nos próximos três a 12 meses, com o dólar a ser beneficiado pela expectativa de juros elevados do outro lado do Atlântico.
Por outro lado, França manter-se-á na mira dos investidores. Na semana passada, o Governo francês propôs um orçamento com cortes de despesa e aumentos de impostos no valor de 43 mil milhões de euros, numa tentativa de começar a reduzir um défice expressivo que deverá atingir os 5,4% até ao final do ano. Porém, sem maioria no Parlamento, o Executivo francês enfrenta um impasse com os partidos da oposição por causa de medidas impopulares.
As eleições já estão marcadas para 18 de abril e as sondagens colocam Le Pen à frente. Mas há algum ceticismo do mercado em relação ao plano da candidata da União Nacional para sanear as contas públicas.
A frase
Embora seja evidente que Le Pen está a tentar consolidar-se como a candidata favorável ao mercado, a nossa equipa de macroeconomia observa que o seu plano assenta atualmente em metas ambiciosas de corte de despesas, em vez de um programa totalmente orçamentado, com grandes incertezas sobre como os 140 mil milhões de euros em poupanças, principalmente em pensões, seriam alcançados.
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