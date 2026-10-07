Ativo do dia. Euro em mínimos de 18 meses com França sob pressão

O ativo

O euro. A moeda única segue a perder terreno contra o dólar de uma forma mais ou menos consistente desde que no final de janeiro superou a marca dos 1,20 dólares pela primeira vez em cinco anos.

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Mas desde meados de agosto que a depreciação do euro tem sido mais pronunciada por conta do aumento do risco soberano na Zona Euro e que afetou sobretudo os juros dos países mais endividados e com contas públicas periclitantes, como o caso da França.

Os juros das obrigações francesas estão em máximos de várias décadas e o diferencial face às bunds alargou-se para o valor mais elevado desde 2011. O ambiente em França é quente não só nos mercados, mas também nas ruas.

O marco

O euro ainda recuperou esta terça-feira face à nota verde, depois de algumas tréguas nos mercados obrigacionistas e de Marine Le Pen ter procurado acalmar os investidores ao defender uma maior disciplina orçamental.

A melhoria do sentimento de risco levou o euro até aos 1,126 dólares esta terça-feira, mas a retoma foi “sol de pouca dura”. A moeda única desliza esta quarta-feira novamente para 1,1179 dólares, o valor mais baixo desde abril do ano passado.

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A causa

Para esta quarta-feira, o principal evento para o câmbio são as atas da última reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed), que decidiu aumentar as taxas de juro nos EUA (fator que favorece o dólar). Os analistas admitem, ainda assim, que parte da informação possa já estar desatualizada devido à evolução recente das condições financeiras.

O mercado espera uma pausa na reunião de 27 e 28 de outubro, mas vê com alta probabilidade um aumento dos juros das Fed Funds em dezembro e março.

Mas é França que continua a dominar as notícias. Não só por causa da tensão que se vive nas ruas, mas também porque a situação financeira desequilibrada tem colocado a segunda maior economia da Zona Euro no ponto de mira dos investidores.

A pressão é alta a ponto de o governador do Banco de França ter de vir a terreiro dizer que “a França não é a Grécia durante a crise da Zona Euro”, mas Emmanuel Moulin avisou que se o país não agir, vai ser “estrangulado” pela subida das taxas de juro.

O que esperar a seguir

Os analistas consideram que, apesar da recuperação da véspera, o euro continua a ter uma perspetiva negativa nos próximos três a 12 meses, com o dólar a ser beneficiado pela expectativa de juros elevados do outro lado do Atlântico.

Por outro lado, França manter-se-á na mira dos investidores. Na semana passada, o Governo francês propôs um orçamento com cortes de despesa e aumentos de impostos no valor de 43 mil milhões de euros, numa tentativa de começar a reduzir um défice expressivo que deverá atingir os 5,4% até ao final do ano. Porém, sem maioria no Parlamento, o Executivo francês enfrenta um impasse com os partidos da oposição por causa de medidas impopulares.

As eleições já estão marcadas para 18 de abril e as sondagens colocam Le Pen à frente. Mas há algum ceticismo do mercado em relação ao plano da candidata da União Nacional para sanear as contas públicas.

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