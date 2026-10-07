Audiências. SIC ganha setembro por quatro décimas, CNN volta a ganhar na informação por uma décima

SIC e TVI aumentaram o share em todos os períodos horários em setembro face ao mês anterior. A CNN Portugal continua a liderar na informação, num cenário de ligeira queda dos canais informativos.

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A SIC voltou a ser o canal mais visto do país em setembro, com a distância para a TVI a reduzir-se para quatro décimas. De acordo com os dados trabalhados pela Dentsu Media para o +M, que tem como alvo adultos/+15 anos, a aproximação resulta de uma subida de 1 ponto percentual (pp) da SIC e de 1,1 pp da estação da Media Capital, na comparação com o mês de agosto.

Em números absolutos, a SIC foi acompanhada em média por 291,6 mil telespectadores, a TVI por 284,1 mil e a RTP1 por 230 mil — abaixo do valor de agosto de 235,4 mil. Quanto ao share, a primeira situou-se nos 14,4%, a TVI nos 14,0% e a RTP1 nos 11,3%, igual ao valor de agosto. A RTP2 obteve um share de 0,7% e foi vista em média por 14,2 mil telespectadores — valores inferiores aos registados no mês anterior.

Analisando por períodos horários, a RTP1 mantém a liderança entre as 7h30 e as 12h e a SIC das 12h às 14h. A seguinte, das 14h às 18h, é volta a ser da TVI, que lidera também das 24h em diante. A RTP1 mantém-se como o canal mais visto no acesso ao prime-time e SIC segura o horário nobre.

No ranking dos programas mais vistos continua o futebol, mas desta vez com a RTP1 no topo, ao transmitir o jogo da Liga das Nações entre Noruega e Portugal. No total, a estação de serviço público colocou três programas no ranking dos 15 mais vistos. A SIC predomina com sete e a TVI conta com cinco.

Na informação, a CNN Portugal segura a liderança, novamente com vantagem de uma décima para a SIC Notícias e de 0,4 pontos percentuais para o Now — com os três a perderem uma décima face a agosto. Mais abaixo, com 1,0%, surge a RTP Notícias, que baixou 0,2 pontos percentuais.

Como habitualmente, na primeira posição dos canais por cabo surge a CMTV, no último mês acompanhada em média por 114,9 mil telespectadores.

No ranking dos canais mais vistos, destaque ainda para Star Channel, Globo, TVI Reality e Hollywood.

Entre os programas mais vistos do cabo, a CMTV volta a preencher 12 das 15 posições, sendo que o Canal 11, a CNN Portugal e Now apresentam um programa cada no top.

Nota Técnica para a produção da Analise Evolutiva e Mensal

Dados: Yumi / Caem_TV Fonte: Mediamonitor/ GFK

Outros: Vídeo, DVD, VHS, Blu-Ray, Satélite, Consolas, unmatch (além dos 150 canais medidos e o time-shift com um delay de sete dias), plataforma dos operadores (video-clube, jogos)

Aud. Total: Percentagem de indivíduos que contactaram um canal, pelo menos uma vez.

Aud. Média: Audiência provável que contacta com o canal em qualquer momento do período respetivo.

Tempo médio despendido: Média do tempo que cada indivíduo contactado despendeu com um canal num determinado período.

Share Aud.: Percentagem de tempo que é despendido a ver um dado canal relativamente ao tempo total de visão do meio (televisão) num determinado período.

Top produzido para programas “Net” (TeleReport), com duração superior a três minutos. Audiência corresponde à média ponderada das partes do programa. Não são considerados como programas: Sorteios e Tempo de Antena.