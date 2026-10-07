Banco de Fomento aprova apoio a projeto de 100 milhões para produção de cenouras bebé em Santarém

O projeto da empresa norte-americana Fresh 52 para instalar em Santarém uma unidade de produção de cenouras bebé, num investimento de 100 milhões de euros, obteve aprovação de uma tranche de financiamento do Banco Português de Fomento (BPF).

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A aprovação do financiamento foi anunciada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, que classificou a decisão como “mais um passo decisivo” para a concretização do projeto, após uma reunião de trabalho com responsáveis da empresa.

Segundo o autarca, a tranche aprovada pelo Banco Português de Fomento é considerada “fundamental para o desenvolvimento do investimento”, que tem vindo a ser acompanhado pelo município desde os primeiros contactos com os promotores.

Nua nota de imprensa, João Teixeira Leite recordou a reunião realizada em maio de 2025 na Câmara Municipal de Santarém, com o presidente do Banco Português de Fomento, Gonçalo Regalado, durante a qual foi apresentada a iniciativa e defendida a sua importância para a economia local e regional.

De acordo com informação disponibilizada à Lusa pelos promotores, a Fresh 52 pretende instalar em Santarém a primeira operação europeia de produção de cenouras bebé frescas durante todo o ano, replicando um modelo desenvolvido nos Estados Unidos e “assente numa cadeia verticalmente integrada, desde a produção agrícola ao processamento industrial”.

A empresa prevê destinar cerca de 98% da produção à exportação para mercados europeus, sustentando que Portugal reúne condições climáticas semelhantes às da região de Bakersfield, na Califórnia, principal centro de produção de cenouras bebé da América do Norte.

Segundo os responsáveis do projeto, mais de oito anos de ensaios agrícolas realizados em Portugal permitiram concluir que a região de Santarém oferece condições favoráveis para assegurar um fornecimento contínuo de cenouras frescas ao longo do ano, “graças aos invernos amenos, verões quentes e características dos solos”.

Os promotores defendem que a instalação da unidade industrial permitirá criar uma nova fileira agroindustrial, com empregos diretos e indiretos nas áreas “da agricultura, logística, engenharia, automação, controlo de qualidade e processamento alimentar”.

A Fresh 52 sustenta ainda que o modelo de integração vertical permitirá aproveitar até 99% da produção agrícola, reduzindo desperdícios e acrescentando valor à matéria-prima produzida pelos agricultores.

Entre os argumentos apresentados para a instalação do projeto em Santarém, os promotores apontam também a transferência de tecnologia agrícola e industrial para Portugal, incluindo equipamentos de processamento que afirmam não existir atualmente na Europa.

A documentação enviada à Lusa refere igualmente que o projeto contempla sistemas de reutilização de água tratada nas operações agrícolas, “numa lógica de ciclo fechado”, e que foi analisado e aprovado pelo Banco Europeu de Investimento (BEI).

Para a Fresh 52, o objetivo passa por transformar Santarém “num polo europeu de produção de cenouras bebé”, à semelhança do papel desempenhado por Bakersfield nos Estados Unidos, mercado onde este segmento representa a maioria das vendas de cenoura fresca.

Na nota de imprensa, João Teixeira Leite considerou ainda que o investimento representa uma oportunidade para criar emprego, valorizar a agricultura regional, introduzir tecnologia e abrir novos mercados aos produtores do Ribatejo, afirmando que o município continuará a acompanhar o desenvolvimento do processo.

Caso o calendário apresentado pelos promotores seja cumprido, a construção da unidade industrial arrancará até ao final de março de 2027 e prolongar-se-á por cerca de 20 meses.