Banco de Portugal revê em alta crescimento da economia para este ano e o próximo

O Banco de Portugal está mais otimista sobre o crescimento da economia portuguesa, prevendo uma taxa de 2,3% este ano e de 1,8% em 2027. A projeção é não só uma revisão em alta face ao relatório de junho, como a deste ano supera os 2% previstos pelo Governo.

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“O crescimento da economia portuguesa deverá aumentar para 2,3% em 2026, projetando-se uma moderação em 2027 e 2028, para 1,8%”, refere a entidade liderada por Álvaro Santos Pereira, no “Boletim Económico de outubro”, divulgado esta quarta-feira.

As previsões significam uma melhoria do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 de 0,5 pontos percentuais (pp.) e em 2027 de 0,2 pp. face ao Boletim divulgado em junho. A explicar o maior ritmo de crescimento este ano está sobretudo o impulso dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e das medidas orçamentais recentemente anunciadas.

Neste sentido, o banco central prevê um “dinamismo superior” do consumo privado no final deste ano e no início de 2027, associado quer ao suplemento extraordinário das pensões quer à redução do IRS. A revisão em alta da previsão para o PIB reflete ainda um desempenho esperado mais positivo das exportações, após a perda de quota registada em 2025.

Ainda assim, o regulador bancário alerta que o contexto internacional continua condicionado pelo choque energético provocado pelo conflito no Médio Oriente, que se tem traduzido em preços mais elevados das matérias-primas energéticas, uma maior incerteza geopolítica e condições financeiras menos favoráveis.

O Banco de Portugal considera o impacto do enquadramento externo em 2027 e 2028 nas projeções como diminuto, justificando que o efeito negativo da subida das taxas de juro é compensado pela revisão em alta da procura externa dirigida a Portugal, “num contexto de resiliência dos principais parceiros comerciais ao choque energético”.

Consumo privado penalizado pela subida dos preços

O Banco de Portugal prevê ainda que o crescimento do consumo privado abrande até 2028 face a um aumento mais moderado do rendimento real das famílias. Após uma subida de 3,7% em 2025, o “Boletim Económico de outubro” projeta para crescimentos do consumo privado de 3,1% em 2026, 2,1% em 2027 e 1,7% em 2028, com o rendimento disponível real em 2026 a abrandar, para 2% contra os 3,1% registados em 2025.

“Este abrandamento reflete, por um lado, uma moderação do crescimento da massa salarial em termos nominais, e, por outro, o impacto da subida não antecipada dos preços”, explica o regulador.

Neste sentido, a instituição liderada por Álvaro Santos Pereira espera uma redução da taxa de poupança das famílias de 0,9 pp., para 11,4%.

Em 2027 e 2028, o rendimento disponível real deverá subir 2,2% e 1,6%, respetivamente. “O rendimento nominal continuará a abrandar, refletindo principalmente a evolução projetada para o emprego e os salários, mas o menor crescimento dos preços contribui para sustentar o rendimento em termos reais”, detalha o Banco de Portugal.

Investimento abranda em 2027

O investimento, outra componente essencial para o crescimento do PIB, deverá acelerar em 2026, impulsionada sobretudo pela execução dos fundos do PRR, mas abrandar em 2027 e recuperar algum dinamismo em 2028.

O regulador projeta um aumento do investimento de 5,6% em 2026, 1% em 2027 e 3,3% em 2028. “Este perfil resulta sobretudo do investimento público, que deverá crescer 24,3% em 2026 — refletindo, em larga medida, a concentração da execução do PRR associada à conclusão dos marcos e metas — reduzir-se em cerca de 14% em 2027, e aumentar 5,1% em 2028”, aponta.

Já as exportações de bens e serviços deverão recuperar entre 2026 e 2028, após um “desempenho fraco” em 2025, situando-se, em média, próximo do crescimento da procura externa. No conjunto deste ano, as exportações totais deverão crescer 3,5%, a que se deverão seguir aumentos de 3% em 2027 e em 2028.

Paralelamente, o emprego deverá continuar a crescer, mas a um menor ritmo ao longo do horizonte, e a taxa de desemprego manter-se-á em níveis baixos.

O Banco de Portugal adverte, contudo, que existem riscos para as projeções, sobretudo em baixa para atividade e em alta para a inflação, sendo condicionados principalmente pela evolução das tensões geopolíticas no Médio Oriente.

“A intensificação ou o prolongamento do conflito poderão gerar novos aumentos dos preços da energia, perturbar as cadeias de abastecimento e deteriorar a confiança, penalizando a atividade e aumentando as pressões sobre os preços”, identifica.