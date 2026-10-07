Banco de Portugal revê inflação de 2027 em alta para 2,4%

O Banco de Portugal (BdP) reviu em alta as projeções para a inflação para 2027 e espera agora que fique em 2,4%, uma subida face aos anteriores 2,2%, previstos em junho. Para este ano manteve as perspetivas do verão, de 3,1%. Ambas as estimativas constam do “Boletim Económico de outubro”, publicado esta quarta-feira.

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“A inflação sobe em 2026, para 3,1%, devendo convergir posteriormente para valores compatíveis com a estabilidade de preços (2,4% em 2027 e 2,0% em 2028)“, refere o banco central nacional. Esta evolução, detalha, “decorre, em larga medida, do aumento dos preços das matérias-primas energéticas em 2026 e da redução esperada nos anos seguintes”.

A inflação aumentou de 2,2% no primeiro trimestre de 2026 para 3,4% no terceiro e o BdP antecipa que o pico seja atingido nos últimos três meses do ano, entre outubro e dezembro, em torno dos 3,6% Esta subida, explicam os economistas da instituição “resulta sobretudo dos preços dos bens energéticos, em particular da gasolina e do gasóleo, e reflete o aumento do preço do petróleo”.

O Banco de Portugal antecipa que o pico da inflação seja atingido nos últimos três meses do ano.

Quanto à inflação que deixa de fora os preços da energia, “também aumenta ao longo de 2026, mas em menor grau, refletindo efeitos pontuais sobre os preços de serviços relacionados com o turismo e a transmissão do aumento das pressões inflacionistas externas aos preços internos”, destaca.

A inflação homóloga em Portugal acelerou em setembro para 3,6%, uma subida de 0,3 pontos percentuais (pp) face ao registado no mês anterior. A estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostrou uma subida dos preços pelo segundo mês consecutivo, após um abrandamento entre abril e julho.

Os economistas do banco central esperam que nos próximos dois anos a inflação abrande “beneficiando da dissipação dos efeitos do choque energético sobre os preços e da moderação dos custos laborais“. Os preços dos bens energéticos, após um aumento de 10,5% em 2026, “deverão registar variações de -0,1% e -1%, respetivamente, em 2027 e 2028″, ao passo que a inflação dos bens alimentares e dos serviços também deve abrandar.

No caso dos serviços, detalham, “o abrandamento é mais gradual e reflete sobretudo a moderação do crescimento dos custos unitários do trabalho”. A projeção assume que “os efeitos indiretos e de segunda ordem sobre salários e margens de lucro serão limitados, mas persiste uma incerteza elevada sobre a duração do choque energético e os desfasamentos na transmissão“.

Choque energético do Médio Oriente com impacto “mais contido” do que a invasão russa da Ucrânia

A inflação em Portugal acelerou após a invasão russa da Ucrânia e depois do início da guerra no Médio Oriente, mas o impacto na dimensão da subida dos preços foi diferente. No boletim económico de outubro, o BdP afirma que “o choque energético recente teve um impacto mais contido na inflação em Portugal e na área do euro do que no episódio associado à invasão da Ucrânia pela Rússia”.

"O choque energético recente teve um impacto mais contido na inflação em Portugal e na área do euro do que no episódio associado à invasão da Ucrânia pela Rússia.” Banco de Portugal Boletim económico de outubro

Uma diferença que, explicam, “reflete o menor aumento dos preços dos bens energéticos — bem como dos alimentares — e uma propagação mais limitada à inflação subjacente“. Ao contrário do episódio de 2022, em que se observou um “aumento significativo do peso dos itens do índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), excluindo energéticos e alimentares com variações superiores a 4%, no episódio atual este peso permaneceu relativamente estável até agosto“. Por outro lado, “a evolução das expectativas de preços dos agentes económicos foi também diferenciada nos dois episódios”, explicam ainda.

Riscos em baixa para o crescimento e em alta para a inflação

No que toca aos riscos, os economistas do banco central notam que “permanece enviesado em baixa para o crescimento e em alta para a inflação“, sendo que a principal fonte de risco “decorre das tensões geopolíticas no Médio Oriente“. Isto porque “a intensificação ou o prolongamento do conflito podem gerar novos aumentos dos preços da energia, agravar perturbações nas cadeias de abastecimento e deteriorar a confiança, penalizando a atividade e aumentando as pressões inflacionistas”.

Para a Zona Euro, o BdP está mais pessimista. Espera que a inflação aumente para 3% este ano, reduzindo-se para 2,5% em 2027 e 2,1% em 2028. Os novos números implicam uma revisão em alta dos valores dos próximos dois anos, em 0,2 pp e 0,1 pp, respetivamente.

À semelhança do que espera que aconteça na Zona Euro, o BdP antecipa que a inflação atinja um máximo de 3,6% no quarto trimestre, “refletindo as maiores pressões sobre os preços associadas ao conflito no Médio Oriente, e que se reduza progressivamente, fixando-se em 2,2% no final do horizonte”, em 2028.

Já a inflação subjacente, que exclui bens energéticos e alimentares, também deve aumentar, devendo atingir 2,8% no primeiro trimestre de 2027, longe da meta de 2% definida pelo Banco Central Europeu (BCE), diminuindo depois gradualmente. “Esta trajetória aponta para uma maior persistência das pressões inflacionistas face ao exercício de projeção de junho, num contexto de repercussão gradual do aumento dos custos energéticos aos preços de bens não energéticos e serviços”, explicam.

Os economistas ressalvam, no entanto, que “a materialização destes efeitos indiretos dependerá, contudo, da intensidade e duração do choque energético, da sua transmissão à remuneração dos fatores produtivos e da resposta da política monetária”.